Abandonné avec une muselière et un collier étrangleur en pleine forêt, ce chien a survécu 4 jours avant d’être sauvé par une battue solidaire

Abandonné, muselé et attaché à un arbre en pleine forêt corse avant d’y errer, Rogger n’avait que peu d’espoir. Grâce à une formidable mobilisation, ce chien en détresse a finalement été retrouvé sain et sauf. Son sauvetage, aussi émouvant que poignant, soulève une fois encore l’importance de la vigilance et de la solidarité pour venir en aide aux animaux victimes de maltraitance.

Le lundi 9 juin, la Fondation Assistance Aux Animaux lançait un appel urgent. L’association s’inquiétait du sort d’un chien abandonné en danger, aperçu seul et attaché à un arbre dans la forêt de Vizzavona en Haute-Corse. Il était muselé et portait un collier étrangleur. « Par miracle, il a réussi à se détacher et à retirer une partie de sa muselière », indiquait-elle alors dans son post Facebook.

« Nous lançons un appel à toutes les personnes susceptibles de le croiser : riverains, randonneurs, bénévoles, habitants du secteur… Merci de rester vigilants et de nous contacter immédiatement si vous l’apercevez », poursuivait la Fondation Assistance Aux Animaux.

Une battue a été organisée hier, mercredi 11 juin, et des dizaines de personnes y ont pris part. Le groupe s’étant mobilisé comprenait une cinquantaine de bénévoles, des gendarmes de la brigade de Corte et des agents de la fourrière de Furiani. Tous n’espéraient qu’une chose ; retrouver le plus vite possible ce chien de type Berger qui était en grande détresse pour lui venir en aide.

Ce formidable élan de solidarité a vite porté ses fruits. Le chien, qui répond au nom de Rogger, a effectivement été localisé et pris en charge, rapportait France 3 Corse ViaStella le jour-même.



Examen vétérinaire et plainte contre le propriétaire

« Plutôt dénutri », d’après Brigitte Chirigoni, responsable de la Fondation Assistance Aux Animaux, le quadrupède est enfin entre de bonnes mains. Il doit être vu par un vétérinaire « pour savoir quel est son état ».



Son sauvetage a été rendu possible par une bénévole qui avait passé toute la nuit dans le secteur et qui l’a repéré, ainsi que par des « partenaires éducateurs canins » ayant effectué l’approche. Brigitte Chirigoni précise d’ailleurs que Rogger se méfiait des hommes et qu’il ne s’est laissé aborder que par des femmes au moment de sa découverte.

Sur son site, la Fondation Assistance Aux Animaux a annoncé qu’elle allait déposer plainte contre le propriétaire, qui a été identifié.

