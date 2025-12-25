Lors de son arrivée en urgence chez le vétérinaire, un jeune chien révèle une chaîne incrustée dans sa chair qui soulève un douloureux mystère

Secouru en Seine-Saint-Denis après avoir souffert de maltraitance, Grizzly peut enfin compter sur les soins d’Action Protection Animale. L’association donne aujourd’hui de bonnes nouvelles sur sa récupération et ses premiers pas vers une vie plus sereine.

Grizzly n’a que 9 mois, mais il a déjà énormément souffert. Fort heureusement, son calvaire a pris fin après sa prise en charge par un vétérinaire puis par Action Protection Animale, rapportait cette dernière sur son site .



Un collier étrangleur enfoncé dans la chair

Le jeune chien était dans un état préoccupant au moment de sa saisie le 19 novembre 2025 en Seine-Saint-Denis. Il présentait une plaie profonde et infectée tout autour du cou à cause d’un collier étrangleur qui était enfoncé. “Aucun doute qu’il a été volontairement maintenu dans cet état des semaines durant”, indique l’association au vu de la nature des lésions. “Les chairs ont complètement recouvert la chaîne, preuve qu’il a été laissé ainsi un très long moment”, ajoute-t-elle.



L’homme ayant emmené Grizzly chez le vétérinaire a précisé qu’il n’en avait que la garde. Il n’a toutefois fourni aucune explication au sujet de l’état du chien et a refusé de payer les soins. L’identité du véritable propriétaire du malheureux quadrupède a fini par être retrouvée, et celui-ci a été contacté. Il n’a pas voulu mettre la main à la poche non plus.

Grizzly opéré, son propriétaire en garde à vue

Informées de la situation, les forces de l’ordre ont procédé à son interpellation et l’ont placé en garde à vue. Quant à Grizzly, il a été saisi au profit d’Action Protection Animale, qui a donné des nouvelles rassurantes de son protégé le 22 novembre sur sa page Facebook.



“Grizzly a été opéré et tout s’est bien passé”, apprend-on, en effet, via cette publication comprenant une vidéo où l’on voit le rescapé en convalescence dans son box. L’association a ajouté que le chien allait pouvoir être confié à une famille d’accueil.

“Malgré son gabarit, Grizzly est un chiot qui a besoin d’être rassuré et aimé”, insiste sur son site Action Protection Animale, qui a déposé plainte.