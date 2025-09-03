Une petite chienne sourde et presque aveugle, retrouvée abandonnée dans un parc, espère trouver une famille aimante pour le dernier chapitre de sa vie (vidéo)
Lorsqu’ils arrivent à un âge vénérable, on pourrait penser que les toutous seniors sont à l’abri de l’abandon. Pourtant, certains d’entre eux n’y échappent malheureusement pas, comme Gertrude, abandonnée dans un parc alors qu’elle est sourde et presque aveugle.
Vintage Pet Rescue (VPR) est une association basée à Rhode Island (États-Unis) qui s’est donnée pour mission de venir en aide aux chiens seniors, qu’ils soient issus de refuges, abandonnés ou dont les maîtres ne peuvent plus s’occuper. Créée par Kristen et Marc Peralta, l’organisation caritative a mis en place un programme d’adoption et de sensibilisation pour ces toutous aux besoins particuliers.
Aussi, lorsque Gertrude, une doyenne de presque 15 ans, a été retrouvée dans un parc, allongée dans son panier pour chien, VPR était tout indiquée pour prendre en charge la pauvre bête, comme le relate Parade Pets. Gertie – comme elle est affectueusement surnommée – est malheureusement sourde et souffre d’une quasi-cécité. Suite à son arrivée au refuge, la petite chienne a eu le droit à un bon bain chaud, parenthèse idéale pour se remettre de ses émotions. Elle a ensuite pu faire la connaissance de ses nombreux compagnons d’infortune, eux aussi atteints de déficits sensoriels.
@vintagepetrescue
Get ready to fall in love with stray senior dog Gertrude ?????? #vintagepetrescue #seniordog #rescuedog #chihuahua #chihuahuastiktok? Stories 2 - Danilo Stankovic
En plus de la surdité et de la perte d’acuité visuelle de la boule de poils, une consultation vétérinaire a mis en évidence un souffle au cœur de grade 4, ainsi qu’une pathologie rénale précoce. Des examens complémentaires devront néanmoins être effectués, afin de déterminer l’importance des maladies.
L’âge avancé de Gertie et ses nombreuses pathologies n’augurent rien de bon pour une potentielle adoption. Pourtant, ses anges gardiens ne désespèrent pas et inondent les réseaux sociaux de l’adorable bouille du toutou. On peut ainsi la voir sur TikTok, Instagram, ou encore Facebook.
A lire aussi : Un chien volé à son maître sous la menace d'une arme réapparaît le lendemain devant la maison d'une bonne samaritaine
Et ça marche ! Au-delà des nombreux messages de remerciements des internautes pour la prise en charge de Gertrude, certains d’entre eux se manifestent également pour adopter la boule de poils. Pour le moment, celle-ci va être placée en soins palliatifs, le temps de traiter les maladies récemment détectées. Après quoi, nul doute que notre vénérable doyenne à 4 pattes trouvera un foyer chaleureux où finir le dernier chapitre de sa vie entourée d’amour.
Par Christophe Dutertre
Rédacteur web
Curieux et touche-à-tout, Christophe rédige pour le web depuis 2020. Lectures, films, nature et animaux nourrissent son inspiration - et parfois son quotidien, lorsqu’il prend sous son aile des chiots ou des chats en famille d’accueil.
Aucun commentaire