"Je vais faire ça toute ma vie", cet homme s'est donné pour mission de sauver autant de chiens que possible et d'aider ceux des refuges à rebondir

Toujours prêt à tendre la main aux chiens livrés à eux-mêmes, Shawn Ouimette s’impose comme une figure incontournable de la protection animale au sein de sa communauté. Avec une énergie inépuisable et une sensibilité rare, il multiplie les interventions pour offrir une seconde chance aux pensionnaires oubliés des refuges et aux loulous errants.

En mars 2025, nous vous parlions de Shawn Ouimette alors qu’il participait activement au sauvetage d’un chien errant à Timmins, en Ontario (Canada). Cet homme au grand cœur ne s’était pas contenté de le secourir ; il a également décidé de l’adopter. Le rescapé, officiellement devenu membre de sa famille, s’appelle désormais Forest.



TimminsToday.com

“On l'a amené au garage, je crois qu'il y est resté 20 minutes, et je me suis dit : ‘Ouais, je ne vais pas le lâcher’”, raconte-t-il à TimminsToday.com .



TimminsToday.com

Venir en aide aux canidés en détresse est une véritable vocation chez Shawn Ouimette. Il intervient partout où l’un d’eux a besoin de lui, n’hésitant pas à parcourir de très longues distances à travers l’Ontario pour réussir sa mission.

“En grandissant, j’ai pris conscience de la maltraitance et de la cruauté envers les animaux, et du fait qu’ils soient abandonnés n’importe où, confie-t-il. Je suis leur voix, je défends leurs droits.”

C’est ainsi que, récemment, il a pris part à une opération ayant permis à 25 chiens, dont 16 chiots, de connaître un nouveau départ, dans la région de James Bay. Sur cette intervention, il a collaboré avec l’association PetSave, basée à Sudbury, pour leur trouver des familles aimantes. Shawn Ouimette s’est même chargé d’emmener l’un des quadrupèdes chez son adoptant.

Des projets plein la tête pour aider davantage de chiens

Il est également bénévole à la Timmins and District Humane Society, emmenant régulièrement les pensionnaires en promenade et les accueillant chez lui pour les socialiser. “Il y a un chien qui est là depuis plus de 100 jours et qui commence à s'ennuyer dans sa cage, alors je l'ai pris pour le week-end pour qu'il puisse en sortir”, dit-il.

Shawn Ouimette ne rechigne pas non plus à se déguiser en père Noël pour faire en sorte que les chiens du refuge aient, eux aussi, droit à leur moment de fête.

A lire aussi : Loin d’être angoissée par l’absence de son humaine, cette petite chienne passe le temps en s’amusant joyeusement avec un chouchou (vidéo)

Il n’entend pas s’arrêter là. Il commencera bientôt une formation pour devenir éducateur canin et projette d’ouvrir son propre refuge à Timmins.

“Ces chiens n’ont pas la vie qu’ils méritent. Alors, passer du temps avec eux tous les jours, ça les change. Je vais faire ça toute ma vie”, conclut-il.