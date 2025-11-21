« Absolument, ramène-le à la maison » un chien errant terrifié voit son destin bouleversé grâce à une phrase spontanée (vidéo)

La très grande majorité des chiens errants se retrouve dans des refuges et ils doivent parfois attendre très longtemps avant de trouver un nouveau foyer. D’autres, comme Buddy, ont la chance extraordinaire de rencontrer leur famille pour la vie grâce un formidable coup du destin.

Tout a commencé avec un coup de téléphone se terminant par ces quelques mots : “Absolument, ramène-le à la maison”. Cette simple phrase a été prononcée par Tracey Ferrin il y a 2 ans maintenant. Ce jour-là, son mari l’a appelée pour lui dire qu’avec ses collègues, ils avaient trouvé un chien errant devant leur travail. Ils lui ont donné à manger et à boire et ont ensuite contacté différents refuges pour animaux. Hélas, ces derniers souffrant tous de surpopulation, ils n’ont pu accueillir la boule de poils.



C’est à ce moment que le mari de Tracey a décidé de l’appeler pour lui demander s’il pouvait ramener ce pauvre toutou chez eux. Pas seulement pour un temps, non. Pour toujours. Et c’est tout naturellement que Tracey a prononcé cette phrase qui allait changer le destin d’un chien errant. Elle raconte à The Dodo : “[Mon mari] n'a jamais été du genre à ramener un chien ou un chat à la maison. C'était la première fois en 20 ans de mariage”. Voilà qui explique sa réponse si rapide.

Arrivé à sa nouvelle maison, le chien – baptisé Buddy – était si effrayé et tétanisé que le mari de Tracy a dû le porter pour le faire rentrer. Afin de le mettre à l’aise et le débarrasser de ses puces, le couple a ensuite donné un bon bain chaud au pauvre toutou. Comme souvent avec les chiens errants, il est difficile de savoir ce qui a pu pousser Buddy à être aussi craintif. Afin de ne pas aggraver la situation, Tracey et sa famille ont donc pris toutes les précautions possibles : “Nous étions très prudents dans nos interactions avec lui”.

La famille Ferrin possédant déjà 2 Bouledogues Anglais, elle avait conservé une vieille cage qu’elle a donc aménagée confortablement pour leur nouveau compagnon à 4 pattes. Ce dernier y est resté de nombreux jours, sa timidité l’empêchant de sortir – bien que la porte soit restée constamment ouverte.

Et puis, petit à petit, Buddy s’est détendu. Si la cohabitation avec Sissy – l’un des 2 Bouledogues – a été compliquée au début, désormais, une belle complicité unit les boules de poils. Finalement, au bout de quelques semaines, et grâce à toute la patience et la bienveillance de la famille Ferrin, Buddy a commencé à s’épanouir dans son nouveau foyer. Il se montre alors extrêmement câlin et ne cesse de témoigner sa gratitude à ses humains qui lui ont donné cette extraordinaire seconde chance.

