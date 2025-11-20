« On ne le reverra jamais », une famille désespérée retrouve son chiot disparu après un incroyable parcours de plus de 800 kilomètres

Ces dernières années, les vols de chiens ont littéralement explosé. Alors quand Wolffi le bébé Chihuahua a disparu, ses humains ont pensé au pire… Malgré plusieurs jours de recherches acharnées, ils sont restés sans nouvelles de leur chiot jusqu'à ce que le téléphone sonne après 2 longues semaines d’angoisse.

Il y a plus d’un an, le mardi 30 avril 2024, dans la commune d’Oloron-Sainte-Marie, Sylvie Boulet a vécu un véritable cauchemar. Suite à un moment d’inattention de sa part, son chiot de 4 mois, un Chihuahua prénommé Wolffi, s’est enfui de son domicile. Immédiatement, elle a lancé des recherches et lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. “Wolffi, bébé Chihuahua, s’est échappé hier mardi 30 avril à Oloron-Sainte-Marie 64400. Il est minuscule, poils ras beige et blanc. On le recherche toujours. Il est pucé”, a-t-elle écrit dans une publication postée sur un groupe Facebook. Les Chihuahuas, au même titre que les Spitz et les Bouledogues Français, font partie des races de chiens les plus volées en France et même dans le monde. Après des jours de recherches infructueuses, Sylvie a donc commencé à craindre que Wolffi ait finalement été emmené par des voleurs…

© Sylvie Boulet / Facebook

Un voyage de grande ampleur

Après 2 terribles semaines d’angoisse et d’attente, la famille a fini par recevoir un appel totalement inespéré. Au bout du fil, une vétérinaire basée à Dreux, soit à plus de 800km de là, expliquait avoir retrouvé Wolffi en pleine santé ! Mais alors comment ce minuscule chiot de 4 mois a pu parcourir une distance aussi énorme ? En réalité, il a été aidé… Comme le raconte La République des Pyrénées, un couple de retraités qui se trouvait en vacances dans le sud au moment où le chiot a fugué a fini par le trouver seul dans la rue. Sous le charme, ils ont emmené le bout de chou avec eux, pensant qu’il était errant… Une fois rentrés chez eux, ils ont décidé de l’emmener consulter un vétérinaire qui a immédiatement vérifié si le toutou était pucé. Ainsi, les coordonnées de ses maîtres ont pu être lues.

A lire aussi : Le discours touchant d’une famille d’accueil qui ne souhaite pas adopter le chien qu’elle garde

© Sylvie Boulet / Facebook

Une fois, pas deux

À cette nouvelle, Sylvie Boulet n’a pas perdu une seule seconde et a sauté dans le premier train pour parcourir d’une traite les 800 kilomètres qui la séparait de son meilleur ami à fourrure.

Depuis, Wolffi a retrouvé son foyer et sa famille qui garde désormais toujours un oeil sur lui…