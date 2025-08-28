Ce chien attend 4 ans au refuge à cause de son comportement, jusqu'à ce qu'une famille lui donne une chance (vidéo)

Ne jamais perdre espoir ! En Australie, un chien nommé Olympus a vécu plus de 1400 jours dans un refuge, en rêvant de connaître le bonheur de la vie de famille. Son souhait le plus cher a fini par s’exaucer…

Comme le rapporte le média Newsweek, Olympus était devenu le pensionnaire le plus ancien d’un refuge pour animaux australien, The Greyhound Rescue. L’animal y est resté 4 ans…

Pourtant, le personnel de l’établissement le considérait comme « un chien formidable ». Selon Kate et Kirstie, les gérantes de l’organisme, Olympus était un incompris, raison pour laquelle aucun adoptant potentiel ne s’intéressait à lui. « Il a de grands sentiments et ne sait pas les contrôler », ont-elles expliqué à nos confrères d’outre-Atlantique.

© @greyhoundrescue / TikTok (capture d'écran)

Des cours d’éducation canine

La petite particularité de ce toutou ? Il adorait tenir une couverture entre les dents. Mais lorsqu’il était « extrêmement excité », il avait tendance à la déchirer. Sans cette pièce d’étoffe, il s’attaquait aux vêtements.

Pour l’aider à mettre la patte sur le foyer idéal, ses bienfaiteurs l’ont aidé à faire un gros travail sur la gestion de ses émotions avec un éducateur canin. En moins d’un an de collaboration, ils ont constaté une nette différence. « Incroyablement intelligent » et « motivé par la nourriture », Olympus a réalisé des progrès remarquables.

© @greyhoundrescue / TikTok (capture d'écran)

Un « happy ending »

Au cours de l’été, le refuge a reçu la visite d’une famille souhaitant « adopter le résident le plus ancien ». Après plusieurs rencontres avec Olympus, les candidats à l’adoption ont décidé de lui donner une chance de connaître le bonheur !

Depuis, la famille donne régulièrement de ses nouvelles aux membres de l’association. Depuis son arrivée dans son nouveau nid douillet, l’adorable chien aime se blottir contre ses anges gardiens dans le canapé et apprend énormément auprès de l’autre toutou du foyer. Il est beaucoup plus calme depuis qu’il a quitté le refuge !

@greyhoundrescue The sky is crying happy tears for you, Lympie ????????? A few weeks ago the perfect application came along for Olympus, one of our hounds who have been at the rescue centre the longest. And after a few meets we knew this was the right match for him. After waiting 1459 days we never gave up hope and he is finally going to his new home. Thank you to everyone who helped make this happen and believed in Lympie for many years. ???? Special thanks to Monika from Understanding Canine for all her expertise, compassion and guidance over the past year. Your work with Olympus has been life-changing. And thank you to staff and volunteers for continuing the work that Monika has implemented. ???? It’s bittersweet since we know him so well after all these years, but we are so happy he finally gets to experience being in a loving home which he so so deserves. Please consider adopting a long-timer. We still have some long-time residents that are deserving of love. While they might need a little extra understanding or care.. Witnessing their transformation and knowing you made it happen is a reward beyond measure! A lire aussi : Une chienne Patou devient la protectrice et la mère d’une jeune chèvre orpheline (vidéo) ? original sound - GreyhoundRescue

L’organisme a partagé l’excellente nouvelle dans une vidéo publiée le 2 août sur son compte TikTok. « J’ai fondu en larmes. Je suis tellement heureuse pour lui », confie une internaute. « En tant que maman de 2 Lévriers, je peux dire que ce sont les meilleurs chiens ! Joyeux jour d’adoption Olympus ! », écrit une autre utilisatrice du réseau social.

Après 1 459 jours d’attente au refuge, Olympus semble avoir trouvé le foyer idéal. Il peut enfin se détendre, profiter de la vie et chanter fièrement : « Je fais partie d’une famille ! »