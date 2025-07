Une chienne timide ne peut résister à l’envie de passer du temps avec sa nouvelle famille et sort de sa chambre (vidéo)

Meadow est une chienne particulièrement craintive. Elle a mal vécu son séjour au refuge, mais a eu la chance de rejoindre une maison d’accueil pour vivre dans un environnement plus chaleureux. Si elle était très timide au départ, l’envie de partager des moments avec les habitants de la maison l’a poussée à mettre le nez dehors.

Meadow, une chienne au pelage foncé, a intégré une famille d’accueil à la fin du mois de mai dernier, comme l’a précisé Pethelpful. Elle passait le plus clair de son temps dans une pièce isolée, non pas parce qu’elle était contrainte d’y rester, mais parce qu’elle avait trop peur pour sortir. Du moins, au départ, car elle a récemment fait des progrès considérables.

Quand les propriétaires d’accueil de Meadow, appelés The Fat Dog sur TikTok, l’ont rencontrée pour la première fois, ils ont fait face à un animal renfermé et craintif. La chienne s’est retrouvée au refuge pendant un certain temps, ce qui n’a fait que renforcer ses peurs.

@thefatdog / TikTok

Un long travail de réhabilitation

Sa famille relai, expérimentée, gardait d’autres boules de poils à la maison, mais savait que Meadow avait besoin d’espace. Elle lui a donc préparé une place dans un coin tranquille, qui est en quelque sorte devenu sa chambre. Et comme le quadrupède était effrayé par le monde qui l’entourait, il n’en sortait que très rarement.

Pourtant, il savait que, pas très loin, dans le salon, ses congénères s’amusaient avec leurs humains et recevaient des montagnes de câlin. Meadow savait également qu’il était plaisant de ne pas être seule, bien que sa timidité prenait souvent le dessus. Elle se contentait donc de passer le museau à travers le cadre de la porte, jusqu’au jour où elle a fait preuve d’un immense courage.

Dans une vidéo partagée sur TikTok, ses propriétaires l’ont filmée en train de sortir de sa chambre. Elle fait plusieurs tentatives et reste sur ses gardes, mais elle est saisie par l’envie d’aller voir ce qui se passe chez elle. On l'observe alors en train de sortir avec beaucoup d’hésitation, faisant plusieurs essais, puis elle rejoint finalement sa maîtresse. Ensuite, elle va jusqu’au salon, demande quelques câlins et s’installe dans l’un des paniers pour chien.

Ses images peuvent paraître anodines pour beaucoup, mais dans le cas Meadow, il s’agit de progrès colossaux ! Cette vidéo symbolise sa progression vers le bonheur et la résilience : « Meadow prend de plus en plus d’assurance ! C'est tellement beau à voir », écrivait sa famille d’accueil.