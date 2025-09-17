« Nous n’avons pas hésité une seconde », un chiot en divagation fauché par une voiture survit grâce à des passants et un vétérinaire qui l'a opéré gratuitement

Chaque jour, des animaux livrés à eux-mêmes affrontent le pire, mais heureusement, les associations veillent et se tiennent prêtes à intervenir. Action Protection Animale s’est une nouvelle fois illustrée en venant en aide à un chiot victime d’un accident. Grâce à une chaîne de solidarité exemplaire, Abricot a pu être pris en charge à temps, et voit désormais son avenir s’éclaircir.

C’est un nouveau sauvetage qui est à mettre à l’actif d’Action Protection Animale (APA). Après avoir secouru Rex, Berger Belge Malinois enfermé dans une camionnette en pleine canicule, ou encore son congénère cachectique, brisé et négligé par son maître, l’association en a fait de même pour un chiot accidenté.

En relatant l’histoire d’Abricot sur son site , APA n’a pas précisé l’endroit où il a été découvert et sauvé. Quoi qu’il en soit, il est aujourd’hui entre de bonnes mains et sur la voie de la guérison, en attendant qu’on lui trouve une famille aimante pour toujours.

Le jeune canidé était en divagation lorsqu’un véhicule l’a renversé. Des passants ont été témoins de la scène et se sont empressés de lui porter secours. Ils l’ont aussitôt emmené chez une vétérinaire partenaire d’Action Protection Animale.



Action Protection Animale

L’examen a révélé qu’Abricot souffrait de multiples contusions, mais aussi et surtout de fractures à la patte arrière. Ces dernières nécessitaient, en urgence, une intervention chirurgicale complexe. La praticienne en question n’était pas en mesure de la réaliser, mais elle connaissait une spécialiste de l’orthopédie vétérinaire. Celle-ci a été contactée et a immédiatement accepté d’opérer Abricot gratuitement.

Opération réussie, convalescence en famille d’accueil

Il y avait tout de même 300 euros de frais à assumer, et c’est Action Protection Animale qui a pris la facture en charge.

Le chiot a été opéré avec succès. Aucun maître ne s’étant manifesté et le délai légal passé, c’est au sein d’une famille d’accueil qu’il poursuit sa convalescence.

Une fois totalement rétabli, Abricot pourra être proposé à l’adoption et prendre ainsi un nouveau départ dans la vie.

L’association a tenu à remercier tous ceux qui sont venus en aide à cette créature en détresse et contribué à lui redonner espoir.