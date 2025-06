Le propriétaire de ce chien cachectique et brisé le négligeait tellement qu'il ne lui a même pas donné de nom, mais une association est venue à son secours

Il n'avait même pas de nom. A peine une existence. Ce chien n’a connu que la peur, la douleur, la négligence et l’indifférence jusqu’à ce qu’une association lui offre enfin la chance de vivre autrement. Malgré tout ce qu’il a enduré, l’espoir est désormais à nouveau possible pour le loulou en question.

Un chien a été découvert par l’équipe d’Action Protection Animale dans un état de détresse extrême, lors d’une saisie effectuée récemment. Aux côtés d’une chienne Rottweiler nommée Taya, relativement épargnée par le laisser-aller de leur détenteur, il représentait tout l’inverse. Le malheureux quadrupède était quasiment un être invisible, rejeté, maltraité et brisé.



Action Protection Animale

Taya n’était pas privée de nourriture et avait droit à de l’attention de la part de son maître. Son congénère, lui, n’avait droit à rien de tout cela, pas même à une identité ou un nom. Le chien n’existait que comme « souffre douleur », indiquait l’association sur son site, une victime silencieuse, broyée par le mépris d’une personne censée le protéger et répondre à tous ses besoins.

Il suffit d’un regard pour comprendre. Son corps n’était plus qu’une plaie béante. Sa peau était à vif, son ossature visible, sa souffrance palpable. Il était même impossible de déterminer sa race au moment de son sauvetage. C’est néanmoins son regard, empli de terreur pure, qui bouleverse par-dessus tout.



Action Protection Animale

Il vivait dans une peur permanente. Il tremblait constamment, fermait les yeux et s’aplatissait au sol à la moindre approche, comme s’il cherchait à disparaître et à échapper aux mauvais traitements.

Un long chemin vers la reconstruction

Aujourd’hui, ce chien malmené physiquement et émotionnellement a été pris en charge par Action Protection Animale et est donc entre de bonnes mains. L’association l’a confié à une famille d’accueil qui s’emploiera, avec énormément de patience et d’amour, à lui redonner goût à la vie. Une mission qui s’annonce complexe, mais pas impossible.



Action Protection Animale

Taya, la chienne Rottweiler, a elle aussi été sauvée. Elle montre déjà des signes de confiance, preuve qu’elle n’a pas été autant brisée que son jeune compagnon d’infortune.

Action Protection Animale

Quant à leur ancien détenteur, une plainte a été déposée à son encontre. Action Protection Animale espère ainsi que justice soit rendue à ces 2 chiens.