  5. “Nous avons poussé les murs une fois de plus", une association sauve un Malinois enfermé dans une camionnette en pleine canicule, malgré le manque de places

Les aboiements d’un chien enfermé dans un véhicule et souffrant de la chaleur ont alerté les riverains à Pantin (93). Ce qu’ils ignoraient encore, c’est qu’ils allaient permettre à un Malinois en détresse d’échapper à l’enfer. Derrière ce sauvetage, une réalité inquiétante : celle de certains chiens employés dans la sécurité, victimes de négligence.

Comme bon nombre de structures d’accueil, le refuge d’Action Protection Animale manque cruellement de places, mais l’association n’a pas hésité à prendre en charge un chien de plus récemment, après l’avoir sauvé de conditions de vie déplorables.

Le canidé en question est un Berger Belge Malinois d’un et demi répondant au nom de Rex et employé par un agent de sécurité.

Les faits ont eu lieu à Pantin, en Seine-Saint-Denis, et en pleine canicule. Rex était enfermé dans la camionnette de son maître et souffrait donc terriblement de la chaleur. Ses aboiements de détresse ont attiré l’attention des habitants du quartier qui en ont informé les forces de l’ordre.

Les policiers envoyés sur les lieux n’ont pas trouvé le propriétaire, mais ont pu le contacter et découvrir que 2 chiens étaient enregistrés sur sa carte professionnelle. L’intéressé les a rejoints et a ouvert la camionnette.

Rex a enfin pu être libéré de cette fournaise et boire, lui qui n’avait qu’une gamelle vide à ses côtés. Sur ce dernier point, son maître a indiqué aux policiers qu’il y avait un bidon d’eau à bord, mais le quadrupède n’aurait évidemment pas pu l’ouvrir et se servir.

Action Protection Animale
Action Protection Animale

Quid de l’autre chien ? D’après l’agent de sécurité, il serait décédé et enterré en forêt, à un endroit qu’il n’a pas été en mesure d’indiquer.

“Nous avons poussé les murs”

Les policiers ont procédé à son interpellation, puis à la perquisition de son domicile. Ils ont ainsi découvert une cage propre dans un cagibi et une caisse de transport sale dans un box fermé.

Action Protection Animale
Action Protection Animale

Les refuges contactés par les forces de l’ordre n’ont pas pu prendre Rex en charge. Action Protection Animale a accepté de le faire. “Nous avons donc poussé les murs une fois de plus alors que la situation est déjà très difficile pour l’asso en termes de places”, peut-on effectivement lire sur son site.

APA a, par ailleurs, déposé plainte et soulevé une problématique plus large, celle des conditions de vie des chiens employés par certains agents de sécurité. “Combien de cas similaires avant une législation protectrice des chiens utilisés pour la sécurité ?” s’interroge-t-elle.

3 commentaires

  • Invité

    Invité a écrit : Auj.

    il devrait avoir des contrôles avec tout les agents de sécurités, car ils ne sont pas toujours bien clair.

      Répondre   Signaler

  • Invité

    Invité a écrit : 2 h

    Tous les chiens de travail méritent une législation claire, efficace dans le respect de leur être.
    Comment peut-on maltraiter un animal en général, mais quand on requiert son aide cela devient le signe d'une connerie hors norme.Ça m'échappe totalement.

      Répondre   Signaler

  • Invité

    Invité a écrit : 8 min

    Les chiens de sécurité sont la plupart du temps considérés comme des objets, interchangeables, et donc on ne leur donne pas de soins.

      Répondre   Signaler

