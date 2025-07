"Nous espérons que notre programme servira d'exemple", après 23 ans d'efforts, une association a éradiqué la rage de Phuket grâce aux chiens errants

Phuket, destination de rêve aux plages idylliques, cache aussi une success story inspirante en matière de protection animale et de santé publique. Grâce à l’engagement sans faille d’une fondation locale, la rage y est aujourd’hui pratiquement éradiquée. Une avancée majeure, fruit de plus de 2 décennies d’actions ciblées et de bienveillance envers les animaux errants.

Soi Dog Foundation est une association de protection animale créée sur l’île thaïlandaise de Phuket par un couple de retraités britanniques, John et Gill Dalley. Elle compte d’innombrables sauvetages à son actif, notamment celui de Cola, un chien amputé ayant eu droit à un nouveau départ. Nous vous en parlions dans un précédent article.

L’organisation a fait une grande annonce récemment. Elle a, en effet, indiqué avoir éradiqué la rage à Phuket, avec un seul cas humain confirmé au cours des 18 dernières années, rapportait Dogs Today.

Soi Dog Foundation estime que ce succès est en grande partie dû à l’efficacité de son programme CNRV (Capture, stérilisation, vaccination et remise en liberté), lancé en 2003.

Cette initiative s’est avérée cruciale et déterminante, non seulement dans la gestion humaine de la population animale, mais aussi dans la préservation de la santé publique, notamment n ce qui concerne les millions de touristes qui visitent chaque année la Thaïlande. En règle générale, ces derniers connaissent moins bien les risques liés à la rage que les habitants locaux.

« La rage est une maladie mortelle, mais 100 % évitable, souligne le Dr Tuntikorn Rungpatana, directeur du programme CNVR au sein de l’association. Si elle est éradiquée chez les chiens, elle le sera aussi chez les humains. Les chiens étant l'espèce réservoir en Asie, ils doivent être la cible principale. Le programme CNVR ne fait pas que vacciner les chiens ; grâce à la stérilisation, il stabilise aussi la population canine et nous permet d'atteindre et de vacciner davantage de chiens, ce qui prévient la transmission de la rage. »



Soi Dog Foundation / Facebook

« Nous espérons que notre programme servira d'exemple à d'autres pays »

Depuis 23 ans, les équipes de Soi Dog Foundation ont stérilisé et vacciné plus de 89 000 chiens à Phuket et plus de 1,4 million d'animaux à travers le pays.



Soi Dog Foundation / Facebook

« Grâce à la dynamique de notre programme CNVR, nous avons eu un réel impact en Thaïlande. Notre programme CNVR profite à la fois aux animaux et aux humains, et nous espérons qu'il servira d'exemple à d'autres pays en quête de solutions pour une gestion humaine des populations animales, notamment ceux dont le marché touristique est florissant comme la Thaïlande et Phuket », conclut le Dr Rungpatana.

A lire aussi : Abandonné pour la deuxième fois à l'âge de 12 ans, ce vieux Beagle trouve paix et amour dans un nouveau foyer



Soi Dog Foundation / Facebook