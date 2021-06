Les Etats-Unis interdisent l'entrée des chiens de plus de 100 pays craignant un rebond de la rage

Photo d'illustration

Craignant la réintroduction d’un variant de la rage, les autorités sanitaires américaines ont décidé d’interdire l’entrée de chiens en provenance d’une centaine de pays à partir de la mi-juillet.

République Dominicaine, Cuba, Colombie, Chine, Inde, Ukraine ou encore Russie font partie de la liste de plus de 100 pays considérés à risque par les Etats-Unis. Le risque en question est celui lié au virus de la rage canine, plus précisément d’un variant que les Américains avaient réussi à éradiquer sur leur territoire en 2007.

Pour prévenir son retour, les autorités sanitaires des Etats-Unis ont donc décidé d’interdire l’arrivée de chiens en provenance de ces pays. Une mesure qui prendra effet le 14 juillet prochain. Elle sera toutefois temporaire, puisqu’elle ne durera qu’une année.

C’est ce que rapportait le New York Times ce lundi 14 juin. Le média cite le communiqué paru le jour-même sur le site des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, qui constituent l’agence fédérale des Etats-Unis chargée des questions de santé publique.

100 000 chiens ne pourront pas entrer aux Etats-Unis

Environ un million de chiens arrivent chaque année sur le sol américain. En vertu de cette nouvelle disposition, ce sont une centaine de milliers de canidés qui ne pourront pas entrer aux Etats-Unis, même si de rares exceptions sont prévues. Elles concerneront notamment les chiens d’assistance et les animaux de compagnie des personnes étrangères venant s’installer au pays, mais selon des critères très stricts.

« La rage est mortelle chez les humains et les animaux, et l'importation d'un seul chien enragé pourrait entraîner une transmission aux humains, aux animaux de compagnie et à la faune », indique le communiqué de l’agence fédérale pour justifier cette mesure.

Celle-ci est d’ailleurs saluée par l’Association des vétérinaires américains (American Veterinary Medical Association). Son président, le Dr Douglas Kratt, rappelle en effet qu’il s’agit d’une « grande préoccupation, non seulement pour la rage mais pour un certain nombre de maladies, afin de protéger la santé et le bien-être des animaux ».