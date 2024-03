6 ans après, qu'est devenue la vie de ce chien amputé et recueilli par une dame qui a tout fait pour lui offrir des prothèses ?

6 ans après, comme se porte Cola, le chien ayant eu droit à un nouveau départ dans la vie grâce à une dame au grand cœur ? Cette dernière l’avait recueilli et lui avait procuré des prothèses après l’avoir découvert amputé et abandonné.

Nous vous parlions de Cola en 2018. Ce chien avait été secouru à Bangkok, en Thaïlande, après avoir été amputé des 2 pattes avant par son ancien propriétaire. Celui-ci voulait lui « donner une bonne leçon » parce qu’il avait mâchouillé ses chaussures.

Cola avait été pris en charge par Soi Dog Foundation, une association créée à Phuket par un couple de retraités britanniques, John et Gill Dalley. Il n’avait que 9 mois à l’époque.

Gill Dalley s’était prise d’affection pour le canidé. Elle aussi avec perdu ses jambes à cause d’une septicémie contactée à la suite du sauvetage d’un autre chien dans une zone inondée. Elle n’est hélas plus de ce monde, ayant succombé à un cancer. Avant sa disparition, elle avait tout fait pour que Cola reçoive des prothèses de pattes et mène une vie heureuse.



Soi Dog Foundation / Facebook

« Elle ne l'a eu que pendant 9 mois environ avant son décès, mais il était spécial [à ses yeux] car ils avaient tellement de points communs », raconte son mari à ITV News.

Aujourd’hui, John Dalley et Cola ne vivent plus en Thaïlande, mais en Angleterre. Ils se sont, en effet, établis à Hornsea dans le Yorkshire, où le chien profite de sa nouvelle vie près de la plage.



Soi Dog Foundation / Facebook

« Cola est le premier chien pour lequel j'ai conçu des prothèses »

L’état de ses vieilles prothèses commençait à se dégrader, ce qui a amené John Dalley à lancer un appel à l’aide auprès de ses connaissances pour lui en procurer d’autres. Toby Carllson, un habitant de Stockport, a tout de suite proposé son expertise. Cet orthoprothésiste de renommée a, en effet, accepté de concevoir de nouvelles pattes artificielles pour Cola.

Soi Dog Foundation / Facebook

« Cola est le premier chien, peut-être même le premier animal pour lequel j'ai conçu des prothèses, dit le spécialiste. J'espère que les prothèses aideront vraiment Cola et constitueront une amélioration par rapport à ce qu'il avait auparavant. »

Le chien devrait les recevoir bientôt. Grâce à elles, Cola pourra encore gambader joyeusement sur la plage, en ayant probablement une pensée pour Gill Dalley.