La visite très attendue d'un chien de thérapie au centre pour sans-abris leur redonne le moral et les aide à oublier la canicule

Même si les élèves sont en vacances, le chien de thérapie de leur lycée n’a pas chômé. En cette période de canicule, il a rendu visite aux plus démunis dans un centre d’accueil pour sans-abris afin de leur redonner le sourire et leur faire profiter d’un moment de fraîcheur.

La bonne humeur était au rendez-vous samedi au centre d’accueil pour sans-abris Latrobe Street Mission, situé à Parkersburg en Virginie-Occidentale (Etats-Unis). Et pour cause ; pensionnaires et membres du personnel recevaient la visite très attendue de Barney, chien de thérapie, rapportait WTAP le dimanche 23 juin.

D’habitude, ce Labrador Retriever intervient au lycée local, la Parkersburg High School, où il apporte soutien et réconfort aux élèves soumis au stress ou à différents types de traumatismes.



L’établissement scolaire en question étant évidemment fermé durant les grandes vacances, le toutou n’est pas resté les pattes croisées pour autant. Cet expert en rehaussage de moral et en diffusion de joie de vivre a accompagné son maître Travis Smith, qui est également coordonnateur psychiatrique à la Parkersburg High School, au centre de la Latrobe Street Mission.

La région fait face à une vague de chaleur ces jours-ci. Le mercure a largement dépassé les 30°C en fin de semaine, atteignant les 33°C samedi. Barney a participé à l’une des initiatives lancées pour aider les personnes en difficulté à surmonter la canicule.

« Les chiens de thérapie arrivent et dessinent des sourires sur les visages des gens, explique Travis Smith à WTAP. Aujourd’hui, [Barney] est entré [au centre d’accueil] où il y avait quelques adultes et dès qu’ils l’ont vu, ils se sont approchés en souriant. Comment ne pas sourire quand vous voyez un chien ? »

La visite de Barney a été effectuée en partenariat avec l’organisation caritative Jon Six Food Ministry. Son fondateur et président Jon Six se rend chaque semaine à la Latrobe Street Mission pour y distribuer de la nourriture. En outre, il sponsorise le chien, notamment en prenant en charge ses frais vétérinaires.

Une raison de sourire pour ceux qui n’en avaient plus

« Cette semaine, nous avons ouvert une station de rafraîchissement ici à la Latrobe Street Mission et je m’étais dit que [Barney] aurait aimé venir et passer du temps avec les gens, indique Jon Six. Dès qu’il a franchi la porte, tout le monde a souri. C’est comme cela que fonctionne un chien de thérapie. »

La présence du Labrador a fait énormément de bien à ces personnes dont le quotidien est difficile et l’est devenu davantage avec la hausse des températures. « Très souvent, les gens n'ont plus aucune raison de sourire pendant cette vague de chaleur, poursuit Jon Six à ce propos. C'est vraiment dur pour beaucoup d'entre nous. Tant de personnes ont du mal à trouver un logement et je me suis dit : pourquoi ne pas apporter un peu de joie pour une soirée ? »

De la joie, Barney en a offert sans compter ce jour-là, comme il le fait régulièrement au lycée de Parkersburg et continuera de le faire dès la rentrée prochaine.