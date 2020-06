Négligé pendant 10 ans et après avoir perdu l'usage de 2 de ses pattes, ce chien est totalement transformé

Le changement était tout bonnement spectaculaire. Jusqu’à sa disparition à l’âge de 15 ans, Amaze-Bobb avait connu une seconde partie de vie pleine d’amour et de bonheur, alors que la précédente était un véritable calvaire. Malgré ses 2 pattes manquantes, ce chien avait réussi à remonter la pente.

Amaze-Bobb n’est plus de ce monde, mais tous ceux qui l’ont connu gardent le souvenir d’un chien aussi déterminé à se battre pour vivre qu’à diffuser la joie autour de lui. Malgré son handicap et son douloureux passé, il a été admirable jusqu’au bout.

En 2015, il avait été découvert par le service de contrôle des animaux et remis au refuge Synergy Animal Rescue, à San Diego en Californie. L’animal était dans un état extrêmement préoccupant, comme le raconte The Dodo. Son pelage était si sale et emmêlé que, lorsque les bénévoles l’ont rasé, ils ont découvert que ses poils avaient coupé la circulation sanguine au niveau de 2 de ses pattes, dont il avait ainsi perdu l’usage. Les membres en question avait été amputés par la force des choses. Les vétérinaires ont dû retirer les parties mortes de ces pattes lors d’une opération. Ils ont ensuite ôté la majeure partie de ses dents, qui étaient aussi très endommagées et lui causaient d’atroces souffrances.

Malgré tout, c’était le début de la renaissance pour ce brave chien. Amaze-Bobb a vu son état de santé s’améliorer au fil des mois et il s’est peu à peu adapté à son handicap.

Grâce à l’équipe de l’association, puis à sa famille d’accueil qui lui faisaient régulièrement faire de l’exercice, notamment en piscine, le toutou s’est remis à se déplacer par ses propres moyens, et même à courir.

Sa famille d’accueil a ensuite décidé de l’adopter définitivement. Amaze-Bobb profitait de sa nouvelle vie aux côtés des 2 autres chiens de la maison, des Huskies Sibériens.

Il a vécu heureux auprès d’eux jusqu’au 19 mars 2018, date de son décès.

Les fans qui suivaient ses progrès sur la page Facebook qui lui est consacrée continuent d’y redécouvrir ses souvenirs. Amaze-Bobb aurait eu 15 ans le 20 janvier dernier. Sa famille a organisé une petite fête symbolique ce jour-là en sa mémoire.