Cette chienne se voit offrir une dernière journée parfaite avant de quitter ce monde

Il y a 3 mois, la vie de Honey a totalement basculé lorsque son propriétaire, un ancien chauffeur routier, est décédé. Du jour au lendemain, la femelle Labrador de 14 ans a perdu celui qui comptait le plus à ses yeux, mais également ses repères. Elle était hébergée au refuge SOAR, où les membres l’ont réconfortée et soutenue. Ils l’ont aussi accompagnée jusqu’à son dernier souffle, lui prouvant qu’elle comptait et qu’elle était importante pour de nombreuses personnes.

L’histoire de Honey combine tristesse et réconfort. La chienne a longtemps vécu aux côtés d’un propriétaire aimant, qui a fini par quitter ce monde avant elle. Elle s’est alors retrouvée seule, sans plus personne sur qui compter, et ses premiers jours au refuge ont été difficiles : « Elle est arrivée quelques heures seulement après avoir perdu son maître. Elle était vraiment traumatisée. Il nous a fallu quelques jours pour la faire revenir à la réalité et montrer qui elle était en tant que chien », partageait Angela Hopson, directrice de l’organisme, à WRTV.

SOAR / Facebook

Une chienne appréciée

Les bienfaiteurs ont fait preuve de bienveillance à son égard et elle a fini par s’adoucir. Cependant, avant même de pouvoir la connaître davantage, les membres du refuge ont compris qu’elle n’en avait plus pour longtemps à vivre. Honey était malade et souffrait chaque jour. Il n’y avait plus aucun recours pour la soigner, alors les sauveteurs ont décidé de l’endormir pour abréger sa douleur.

Même si elle était dans leur vie que depuis quelques semaines, tous étaient extrêmement peinés par l’annonce de son départ. Ils ont alors décidé de lui organiser une dernière journée mémorable et ont sollicité leur communauté sur les réseaux sociaux.

Puisque son ancien propriétaire était chauffeur, ils ont lancé un appel à tous les routiers qui souhaiteraient emmener Honey faire un tour à bord de leur camion. Les conducteurs étaient des dizaines à répondre et la chienne a passé un très bon moment avec chacun d’eux. Elle a rejoint les anges le lundi suivant, entourée d’amour et de tendresse.