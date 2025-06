En plein deuil après la perte de son bébé, elle reçoit la visite inattendue et réconfortante de sa chienne dans sa chambre d'hôpital (vidéo)

Face à l’une des épreuves les plus douloureuses de sa vie, une jeune femme a pu compter sur le soutien sans faille de sa fidèle chienne. Cette dernière a effectivement pu lui rendre visite dans sa chambre d’hôpital et lui offrir un précieux moment de réconfort.

Arianna, 29 ans, vit dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis) et est l’heureuse propriétaire d’une adorable chienne appelée Charli Quinn. Entre cette dernière, croisée Shih Tzu / Bichon à poil frisé, et sa maîtresse, les liens sont extrêmement forts.

La jeune femme était tombée enceinte. Malheureusement, à 23 semaines et 2 jours de grossesse, le travail avait commencé. Elle avait compris que quelque chose n’allait pas.

Elle a été hospitalisée et, malgré tous les efforts des médecins pour sauver sa fille, celle-ci n’a pas survécu. Arianna était dévastée. La mort de son bébé l’a profondément affectée, moralement et émotionnellement.

En outre, sa chienne lui manquait terriblement. Charli Quinn lui apporte « paix et réconfort », et à ce moment-là, Arianna en avait plus que jamais besoin.



__ohnanaa / Instagram

« Charli sent quand quelque chose ne va pas ; elle est très douée pour ça, explique la maman endeuillée à Newsweek. Si, en temps normal, elle est généralement très énergique et survoltée, quand elle sait que je suis contrariée, elle vient s'allonger ou s'asseoir à côté de moi. »

La famille a demandé aux responsables de l’hôpital l’autorisation d’amener la chienne dans la chambre d’Arianna et l’a obtenue. Sa visite a été un grand moment pour l’animal comme pour sa maîtresse.

« Elle était si calme et affectueuse »

« J'ai été très soulagée de la revoir, raconte-t-elle. De plus, elle était si calme et affectueuse, ce qui m'a un peu apaisée, compte tenu des circonstances. »

Cette scène émouvante a été filmée, et la vidéo partagée sur Instagram. La voici :

Des images qui ont touché de nombreux internautes. En commentant la vidéo, certains n’ont pas manqué de relever que Charli Quinn avait les oreilles et la queue colorée. Il a été expliqué en commentaire que cette teinte était sans danger pour les chiens.