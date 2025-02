Un chien errant traverse symboliquement un poste-frontière en pionnier sous les applaudissements des gardes (vidéo)

Frontières et Etats ne signifient évidemment rien pour nos amis canins, mais l’un d’eux s’est récemment fait remarquer en étant le premier individu à passer entre 2 pays qui venaient tout juste d’entrer dans l’espace Schengen. La scène a amusé les grandes frontières et les responsables qui se trouvaient à un poste de contrôle. Elle a été filmée et la vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, est devenue virale.

Le 1er janvier 2025, l’espace Schengen a enregistré l’entrée de 2 nouveaux Etats membres. Il s’agit de la Bulgarie et la Roumanie. C’est justement sur le territoire roumain qu’un épisode insolite a eu lieu au moment-même où le pays intégrait officiellement ce système de libre circulation des personnes. Une scène dont le protagoniste est un chien apparemment errant et que rapporte My Modern Met.

Aux premières heures du Jour de l’An, des gardes-frontières de la Hongrie – qui fait partie de l’espace Schengen depuis décembre 2007 – et leurs homologues roumains inauguraient côte à côte un nouveau poste de contrôle frontalier situé à Petea, dans le nord-ouest de la Roumanie.

Alors qu’ils étaient alignés et brandissaient les drapeaux des 2 Etats voisins, le tout premier individu à passer par ce poste est apparu et son identité a pris tout le monde par surprise. Lui-même était étonné face à l’accueil auquel il a eu droit. Il s’agit d’un chien errant.



Plastilina Foto / Facebook

Sous les applaudissements

Le quadrupède en provenance de la Hongrie est passé sous la barrière, qui a d’ailleurs été levée, et a avancé le plus tranquillement du monde sur le sol roumain. Les gardes-frontières et les responsables se sont alors mis à applaudir.

On assistait ainsi à une sorte de haie d’honneur improvisée pour ce loulou qui ne faisait que vaquer à ses occupations, ignorant qu’il vivait un moment historique. L’animal a aussi propagé la bonne humeur parmi l’assistance, et là, encore, il lui a simplement suffi d’être lui-même.

La vidéo a été postée sur le compte Facebook d’un photographe roumain, Plastilina Foto, et elle est rapidement devenue virale. La voici :

Espérons que l’histoire de ce voyageur à fourrure ne s’arrêtera pas là et qu’on lui trouvera un foyer aimant.