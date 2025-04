Un chien lèche vigoureusement son ami chat pour lui dire bonne nuit et comprend finalement qu’il y a des limites à respecter (vidéo)

La vidéo cumule les vues et les commentaires depuis sa publication sur le compte TikTok « @sweetlifeofzeppoli ». Elle a aussi été relayée par Newsweek. À la fois tendre et respectueuse, la scène qui se joue entre Zeppy et le chat de la maison est captivante. On comprend que le duo s’entend bien car il établit des limites et celles-ci sont entendues, même dans les cas ou Zeppy se laisse un peu aller à trop de familiarité.

@sweetlifeofzeppoli / TikTok

« Bonne nuit mon ami »

Zeppy n’est pas du genre réservé. Lorsqu’est venu le moment d’aller se coucher, il a bondi vers le meuble sur lequel se trouvait son frère chat, dans son panier. Le couvrant de baisers, il semble quelque peu l’étouffer. La vidéo sous-titrait avec humour : « un dernier baiser avant d’aller se coucher ».

Alors qu’il était tranquille et avait certainement déjà entamé sa nuit, le chat n’a pas vu cet élan de tendresse d’un bon œil. Il s’est mis à siffler, faisant comprendre à Zeppy qu’il en avait assez.

@sweetlifeofzeppoli / TikTok

Un échange harmonieux

Alors que l’on pourrait s’attendre à une bagarre entre les 2 animaux, la réaction de Zeppy a permis de mettre fin à la situation qui devenait déséquilibrée. Le chien s’est tout simplement reculé, est revenu au sol et a laissé le chat respirer, comme il lui avait demandé.

« Un bon point pour ce chien qui a respecté les limites du chat »

Likée plus de 120 000 fois, la vidéo a aussi reçu de nombreux commentaires. Les internautes considèrent que Zeppy a compris la notion de consentement. L’un d’entre eux exprimait par exemple : « Je n’arrive pas à croire que ce chien ait une meilleure conscience des limites que certains êtres humains ».

A lire aussi : Un chaton errant qui avait peur de la chienne de ses adoptants apprend à faire confiance et noue une merveilleuse amitié (vidéo)

Certains s’étonnent de voir une relation aussi épanouie entre un chien et un chat. Des témoignages mettent en avant des cohabitations parfois difficiles, comme chez cette propriétaire qui explique : « Il ne demande qu’à lui donner de l’amour et jouer avec elle, et parfois, elle le laisse faire. D’autres fois, elle le brutalise et il s’enfuit comme un gros tigre ».

Comme dans toutes les relations, la confiance est quelque chose qui se construit et s’entretient. Il faut parfois plus de temps pour que l’harmonie s’installe.