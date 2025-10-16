N'ayant aucune valeur aux yeux de l'éleveur car sourde et aveugle, cette jeune chienne trouve enfin sa place dans un foyer aimant (vidéo)

Malgré un départ dans la vie marqué par la négligence et l’abandon, certains animaux trouvent un jour le foyer qu’ils méritent vraiment. C’est le cas de Nellie, une chienne au passé difficile, aujourd’hui entourée d’amour et de douceur.

Derrière le compte TikTok “@dashboard_doggos”, on retrouve une famille dont le quotidien est suivi par près de 4000 followers et qui comporte plusieurs chiens adoptés dans des refuges ou accueillis provisoirement pour les préparer à l’adoption.

L’un de ses membres les plus récents est une jeune chienne appelée Nellie. Cette femelle Cocker Anglais avait vu le jour dans un élevage où son bien-être n’était clairement pas une priorité. Née sourde et aveugle, elle n’avait aucune valeur aux yeux de l’éleveur, qui l’avait non seulement séparée de sa mère trop tôt, mais avait, en plus, décidé de l’abandonner.

Par chance, Nellie a trouvé ce havre de paix et cette famille aimante, au sein de laquelle elle est entourée de congénères bienveillants.



Dans une vidéo poignante, partagée le 22 juillet 2025 sur TikTok et relayée par Newsweek , on découvre une toute petite et fragile Nellie blottie contre son adoptante. La présence réconfortante de son humaine lui faisait énormément de bien, elle qui était très probablement perdue et terrifiée après son abandon.

“POV : tu ramènes à la maison un chiot sourd/aveugle qui a été séparé de sa mère lorsqu’il a été abandonné par un éleveur à seulement quelques semaines, parce qu’elle ‘ne valait rien’. Et tu deviens son refuge pendant qu’elle dort, bercée par le rythme de ton cœur”, indique le texte incrusté. “Aucune somme d’argent ne pourrait valoir cette petite merveille”, peut-on également lire en en légende.

Une chienne aimée et heureuse

De toute évidence, Nellie est entre de bonnes mains et heureuse dans ce foyer où tout le monde l’aide à surmonter son début de vie difficile. Il suffit de la voir jouer avec le chat pour en avoir la confirmation, comme le montre cette autre vidéo :

Sa propriétaire explique que pour la réveiller en douceur, sans l’effrayer, elle approche la main de son museau et lui laisse le temps de la renifler. Dès qu’elle reconnaît son odeur, Nellie sort lentement de son sommeil et remue la queue.

La jeune chienne a bien grandi depuis, et sa maîtresse ne s’ennuie jamais avec elle. Il lui arrive même de faire quelques petites bêtises, comme lorsqu’elle a mis la patte sur les provisions déposées sur la table de la terrasse :

