Muselé et incapable de boire ou manger après sa fuite, ce chien a été repéré in extremis par la caméra thermique d'un drone

Quand un chien disparaît alors qu'il est censé être en sécurité chez le vétérinaire, l’angoisse peut vite devenir insupportable pour ses proches. Aux Etats-Unis, une propriétaire a dû faire appel à un moyen aérien pour tenter de retrouver son compagnon à 4 pattes en fugue.

Après plus de 24 heures d'angoisse, un chien perdu en s'échappant de chez le vétérinaire a été retrouvé sain et sauf grâce à un témoignage sur Facebook et à un télépilote de drone, rapportait WOWT le jeudi 12 février.

Tout avait commencé le mardi 10 février. Ce matin-là, Brittany Hall, qui habite Omaha dans l'Etat du Nebraska (Etats-Unis), avait déposé son chien Akoni à la clinique vétérinaire Chalco Hills. Quelques minutes plus tard, celle-ci l'avait appelée pour lui annoncer une nouvelle glaçante ; son ami à 4 pattes venait de s'enfuir alors qu'il attendait d'être soigné.



Les recherches avaient aussitôt été lancées. Brittany Hall était extrêmement inquiète pour le canidé, qu'elle avait adopté en 2017 à Hawaï. Elle l'était d'autant plus que l'animal était muselé à ce moment-là. Il ne pouvait donc ni aboyer pour se signaler, ni boire ou manger pour sa survie.



« Il a une très grande valeur sentimentale, confiait-elle à WOWT . C’est clairement mon meilleur ami ici. Etant séparée de ma famille, il m'est d'un grand soutien. »



Sa mère, qui est agente immobilière à Saint-Louis dans le Missouri, et sa sœur qui exerce le même métier lui ont suggéré de contacter des agences immobilières locales pour voir si elles disposaient de drones. Ces derniers sont, en effet, couramment employés pour mettre les biens en valeur via des photos et vidéos prises depuis les airs. Une solutions pouvant également s'avérer utile pour localiser des animaux de compagnie perdus.

C'est ainsi qu'une de ces sociétés a fourni à Brittany Hall les coordonnées d'Andrew Tortorilla, propriétaire de l'entreprise Griffin Drones Solutions. Il a tout de suite accepté d'intervenir. « Chez Griffin Drones Solutions, nous proposons une gamme complète de services. Certains sont directement liés à des situations comme celle-ci, où nous effectuons des recherches grâce à la technologie de drones thermiques », explique-t-il.

« C’est quelque chose auquel je n’aurais jamais pensé »

L'heureux dénouement est arrivé mercredi après-midi. Un témoin a contacté Brittany Hall sur Facebook après avoir aperçu Akoni près de chez lui. Andrew Tortorilla s'est rendu à l'emplacement indiqué et a survolé la zone avec son quadricoptère. Grâce à la caméra infrarouge, il a effectivement pu repérer le chien, qui a été récupéré dans la foulée.



Akoni portait toujours sa muselière au moment de son sauvetage. Il était épuisé, assoiffé et avait le visage irrité, mais il était indemne.

Soulagée, Brittany Hall a exprimé sa gratitude à l'égard d'Andrew Tortorilla et de la technologie qui lui a permis de ramener son chien auprès d'elle. « C’est quelque chose auquel je n’aurais jamais pensé, dit-elle à ce propos. Heureusement, ma mère a eu l’idée d’utiliser un service de drones. Avec leurs capacités, je ne doute pas que [ces appareils] auront beaucoup de succès pour retrouver d’autres chiens. »