Le message poignant des bénévoles d'un refuge pour faire adopter un Husky abandonné à cause de son regard étrange

A cause de sa particularité physique, le personnel du refuge où vivait Jubilee après son abandon n’arrivait pas à la faire adopter. Un post Facebook émouvant a tout changé.

Les mots, lorsqu’ils sont savamment choisis et viennent du cœur, ont un pouvoir insoupçonné. Quand on y associe la puissance des réseaux sociaux, on peut accomplir des choses grandioses et changer des vies. L’histoire de Jubilee, rapportée par ABC11, en est la preuve.

Elle a eu lieu en janvier 2020, cette femelle Husky Sibérien était alors âgée de 4 ans. 2 ans plus tôt, elle avait été abandonnée par son ancien maître, éleveur, parce qu’elle était « invendable » en raison de son physique particulier. La chienne présente, en effet, une déformation des paupières qui lui confère une expression d’étonnement permanente. Ce qui ne l’empêchait pas d’être en parfaite santé.

Elle était arrivée au refuge Husky House à Matawan, dans l’Etat du New Jersey. Les bénévoles prenaient bien soin d’elle et lui accordaient toute l’attention dont elle avait besoin, mais ils ne parvenaient pas à lui trouver une nouvelle famille.

« J'aimerais être belle pour que quelqu'un veuille de moi »

Ils ont alors posté un message bouleversant sur la page Facebook de l’association. Un texte où c’est Jubilee qui prend la parole pour raconter son histoire et confier ses espoirs :

« Mon nom est Jubilee. Je suis une femelle Husky de 4 ans qui vit à Husky House depuis longtemps. Je viens de chez un éleveur qui ne pouvait pas me vendre à cause de mon aspect « bizarre ». Les Huskies sont des chiens majestueux et je ne sais pas pourquoi je ne leur ressemble pas.

J'aimerais être belle pour que quelqu'un veuille de moi.

J'aime les autres chiens, mais je n'aime pas les chats. J'aime les gens, mais je suis un peu timide parce qu’ils mon apparence les fait rire.

Personne ne veut d’un drôle de Husky ? J'aimerais avoir une famille à moi qui puisse m'aimer, même si je ne suis pas jolie. »

Cette publication a été un véritable tournant dans la vie de la chienne. Elle a été partagée massivement et les demandes d’adoption ont afflué.

Après avoir soigneusement étudié les candidatures, la Husky House a retenu celle d’une famille qui avait déjà adopté auprès de ce refuge. Depuis, Jubilee mène une existence joyeuse parmi des personnes qui l’aiment pour ce qu’elle est et la protègent.