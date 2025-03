Emu par l'histoire et le regard d'une chienne de refuge, un couple effectue 6 heures de route pour l'adopter

Aux Etats-Unis, un couple tombé amoureux d’une chienne de refuge n’a pas hésité à faire 6 heures de route pour la rencontrer et l’adopter, rapportait le Miami Herald.

La chienne en question répond au nom d’Helga Hufflepup et est âgée de 2 ans. Elle avait été sauvée de l’errance et de la faim. A son arrivée au refuge du service animalier du comté d’Orange, à Orlando en Floride, elle n’avait quasiment plus que la peau sur les os. Elle était très craintive et affichait un comportement de protection de ressources, en particulier sa nourriture.



« Bien que l’on sache peu de choses sur elle, il n’est pas difficile de déduire qu’elle a été maltraitée dans le passé, indiquait le refuge. Elle sursaute souvent et ferme les yeux, s'attendant à bien pire qu'une main douce posée sur elle. »

Toutefois, avec le temps et grâce à la bienveillance du personnel, la chienne est devenue plus confiante et détendue.

Environ un mois après son admission, une famille a manifesté son intérêt pour elle. Il s’agit d’un couple de retraités habitant la Caroline du Nord. Malgré la distance, ils tenaient à se rende en Floride pour faire sa connaissance.

« Nous venons cette semaine pour l’adopter »

Lorsqu’ils ont contacté le service animalier du comté d’Orange, leurs interlocuteurs ont été agréablement surpris par leur détermination. « Il est rare que quelqu'un fasse le voyage pour rencontrer l'un de nos chiens, mais nous leur avons répondu et fait savoir qu’Helga était disponible. Leur réponse ? Nous venons en voiture cette semaine pour l’adopter », racontent, en effet, les responsables de la structure d’accueil.



« Ils n’ont pas posé un million de questions sur son comportement ou son passé, poursuivent-ils. Ils n’ont pas posé de questions sur sa santé ou sa taille. Ils ont juste vu un chienne timide qui avait besoin de leur aide ».



Les employés du refuge ont dont vu Helga Hufflepup quitter l’établissement en compagnie de ses nouveaux amis humains en ressentant à la fois une grande joie et un peu de tristesse. La chienne a enfin eu la chance qu’elle méritait.