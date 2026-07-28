Mère et fille réquisitionnent leur salle à manger pour y accueillir 24 chiots abandonnés en attendant l'arrivée des bénévoles

En découvrant 24 chiots abandonnés, une mère et sa fille ont réussi à leur offrir une issue heureuse grâce à une impressionnante chaîne de solidarité. Après plusieurs jours passés sous leur toit, les jeunes canidés ont finalement rejoint un refuge où une nouvelle vie les attend.

Karen vit dans le Kentucky (Etats-Unis) et vient régulièrement en aide à des chiens en détresse. Un jour, elle avait sollicité l'assistance de Cross Your Paws Rescue, une association basée à Greensburg en Pennsylvanie, pour le placement de canidés qu'elle avait secourus. Quelques années plus tard, elle a de nouveau contacté cette organisation pour un autre sauvetage d'une tout autre envergure. Karen venait, en effet, de découvrir 24 chiots abandonnés, appartenant à 2 portées distinctes.

Cross Your Paws Rescue a accepté de les prendre en charge, mais il lui fallait d'abord mobiliser des bénévoles et organiser le long voyage aller retour pour les amener au refuge.

Entretemps, Karen et sa fille Cora se sont retroussé les manches pour mettre les chiots en sécurité, prendre soin d'eux et les nourrir. Elles ont décidé de vider leur salle à manger pour y accueillir la vingtaine de petits rescapés.



@shroomy_muffins / TikTok

Le duo a transporté les chiots chez le vétérinaire pour les indispensables examinés, puis les a ramenés à la maison en attendant l'arrivée de l'équipe de Cross Your Paws Rescue.

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Les chiots pris en charge

Cora a raconté cela dans une vidéo TikTok relayée par The Dodo , expliquant au paysage pourquoi elle et sa mère avaient décidé d'accueillir les chiots chez elle et de faire appel à une association aussi lointaine. « C’est le genre de situation à laquelle les bénévoles des associations de sauvetage sont confrontés dans les Etats du Sud, en raison du manque de moyens des refuges locaux pour animaux, dit-elle. Il était tout simplement impossible pour les comtés voisins d’accueillir autant de chiots… Si nous avions disposé d’un nombre suffisant de familles d’accueil dans le secteur à ce moment-là, nous n’aurions pas eu besoin d’héberger 24 chiots dans une seule maison. »

@shroomy_muffins That time my mom and I brought home 24 abandoned puppies in the dead of winter 3 years ago ? original sound - Cora <3

Les bénévoles de Cross Your Paws Rescue sont finalement arrivés, et les chiots ont pu prendre la route vers la Pennsylvanie pour un nouveau départ. Mission accomplie pour les courageuses Karen et Cora.

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La priorité est de préserver l'état de santé des chiots en attendant une prise en charge adaptée. Il s'agit donc de :