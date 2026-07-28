Mère et fille réquisitionnent leur salle à manger pour y accueillir 24 chiots abandonnés en attendant l'arrivée des bénévoles
En découvrant 24 chiots abandonnés, une mère et sa fille ont réussi à leur offrir une issue heureuse grâce à une impressionnante chaîne de solidarité. Après plusieurs jours passés sous leur toit, les jeunes canidés ont finalement rejoint un refuge où une nouvelle vie les attend.
Karen vit dans le Kentucky (Etats-Unis) et vient régulièrement en aide à des chiens en détresse. Un jour, elle avait sollicité l'assistance de Cross Your Paws Rescue, une association basée à Greensburg en Pennsylvanie, pour le placement de canidés qu'elle avait secourus. Quelques années plus tard, elle a de nouveau contacté cette organisation pour un autre sauvetage d'une tout autre envergure. Karen venait, en effet, de découvrir 24 chiots abandonnés, appartenant à 2 portées distinctes.
Cross Your Paws Rescue a accepté de les prendre en charge, mais il lui fallait d'abord mobiliser des bénévoles et organiser le long voyage aller retour pour les amener au refuge.
Entretemps, Karen et sa fille Cora se sont retroussé les manches pour mettre les chiots en sécurité, prendre soin d'eux et les nourrir. Elles ont décidé de vider leur salle à manger pour y accueillir la vingtaine de petits rescapés.
Le duo a transporté les chiots chez le vétérinaire pour les indispensables examinés, puis les a ramenés à la maison en attendant l'arrivée de l'équipe de Cross Your Paws Rescue.
Les chiots pris en charge
Cora a raconté cela dans une vidéo TikTok relayée par The Dodo, expliquant au paysage pourquoi elle et sa mère avaient décidé d'accueillir les chiots chez elle et de faire appel à une association aussi lointaine. « C’est le genre de situation à laquelle les bénévoles des associations de sauvetage sont confrontés dans les Etats du Sud, en raison du manque de moyens des refuges locaux pour animaux, dit-elle. Il était tout simplement impossible pour les comtés voisins d’accueillir autant de chiots… Si nous avions disposé d’un nombre suffisant de familles d’accueil dans le secteur à ce moment-là, nous n’aurions pas eu besoin d’héberger 24 chiots dans une seule maison. »
@shroomy_muffins
That time my mom and I brought home 24 abandoned puppies in the dead of winter 3 years ago? original sound - Cora <3
Les bénévoles de Cross Your Paws Rescue sont finalement arrivés, et les chiots ont pu prendre la route vers la Pennsylvanie pour un nouveau départ. Mission accomplie pour les courageuses Karen et Cora.
Le conseil Woopets : quels sont les premiers soins à apporter à des chiots trouvés dehors ?
La priorité est de préserver l'état de santé des chiots en attendant une prise en charge adaptée. Il s'agit donc de :
- Vérifier rapidement leur état général : accorder une attention particulière à la respiration, aux blessures visibles, à la présence de parasites ou aux signes de déshydratation.
- Ne pas leur donner de la nourriture ou du lait inadapté : les plus jeunes ont besoin de lait maternisé, mais dans tous les cas, il est essentiel de demander conseil à un vétérinaire.
- Les installer dans un endroit propre, calme et sec, en limitant les manipulations inutiles.
- Contacter sans tarder un vétérinaire, un refuge ou une association de protection animale afin qu'ils bénéficient d'un examen et des soins appropriés.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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