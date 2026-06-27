Placé dans un refuge ce vieux chien aveugle est joyeusement accueilli par un petit chaton énergique (vidéo)

Aveugle et récemment victime d’un grave accident, le vieux chien Iago a été accueilli dans un lieu où il a pu entamer une nouvelle vie plus sereine. C’est là qu’il a fait une rencontre aussi inattendue qu’adorable avec Radio, un chaton énergique venu bousculer sa tranquillité.

Situé à Tucson en Arizona (Etats-Unis), Old Souls Animal Rescue and Retirement Home n'est pas un refuge animalier comme les autres ; il est spécialement conçu pour accueillir les chiens et les chats âgés. Ces derniers y vivant une « retraite » paisible, recevant tous les soins et toute l'attention dont ils ont besoin.

Récemment, cette structure a vu arriver un vieux chien aveugle appelé Iago. Il a eu droit à un accueil à la fois chaleureux, joyeux et mouvementé de la part de l'un des plus jeunes pensionnaires, un chaton répondant au nom de Radio.



@oldsoulsanimalres / TikTok

Le petit félin ne tient vraiment pas en place. Débordant d'énergie, il s'est mis à sautiller autour du canidé et lui a même adressé des petits coups de patte. Même si Iago était encore un peu désorienté à ce moment-là, il ne semblait pas gêné outre mesure par l'enthousiasme du chaton. Ils se sont même très bien entendus par la suite.

On peut découvrir leur rencontre dans la vidéo ci-dessous, partagée le 3 juin 2026 sur le compte TikTok du refuge « @oldsoulsanimalres » et relayée par Parade Pets :

Vieillesse, cécité et accident

Une autre vidéo, mise en ligne le lendemain, raconte l'histoire d'Iago. On y apprend que, quelques semaines plus tôt, le chien sénior avait été percuté par une voiture. Il avait été emmené aux urgences vétérinaires, puis transféré à l'unité de soins intensifs.

Remis de l'accident, il a été pris en charge par Old Souls Animal Rescue and Retirement Home, structure parfaitement adaptée à ses besoins.

Bien entendu, Iago a eu besoin d'une phase d'adaptation. Les premiers jours, il était quelque peu perdu, devant trouver ses repères malgré la cécité. Il était confronté à des odeurs, sons et sensations nouveaux. L'équipe l'a aidé en l'orientant et en le rassurant par la voix.

🐾 Comment aider un chien aveugle à s'adapter ? 💭 Un chaton énergique peut-il vraiment aider un chien traumatisé ? 🏠 Découvrir d'autres histoires de refuge Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Le vieux loulou s'est progressivement détendu et fait une place de choix à l'Old Souls Animal Rescue and Retirement Home. Il est désormais entouré d'amis, dont l'intenable Radio.

@oldsoulsanimalres This blind dog was in emergency ICU care at the shelter just a few weeks ago. Today, Iago is safe at Old Souls Animal Rescue, where he’s learning that the world isn’t quite so scary when you have gentle voices and helping hands around you, a soft place to rest, and friends by your side. Every day he grows a little more confident, a little more comfortable, and a little more trusting. He may not be able to see the world, but we hope he can now feel the love in it ?? If Iago’s story touched your heart, please like, comment, share, and repost this video. Every interaction helps more people discover Old Souls Animal Rescue and the animals that call it home. You can also support Iago’s care with a donation through the link in our bio or at: https://www.oldsouls.org Thank you for your support! #blinddog #blinddogsoftiktok #rescuedog #specialneedsdog #animalrescue ? where is my mind (piano version) - your movie soundtrack

L'info Woopets : la cohabitation inter-espèces peut-elle aider un animal traumatisé à être apaisé ?

Oui, la cohabitation entre espèces différentes peut parfois jouer un rôle positif dans la reconstruction émotionnelle d’un animal ayant vécu un traumatisme. La présence d’un autre compagnon, notamment jeune et sociable, peut stimuler la curiosité, recréer des interactions sociales et aider l’animal à réinvestir son environnement de manière plus sereine.

Cependant, ce n’est pas systématique. Tout dépend du tempérament de l’animal, de son niveau de stress post-traumatique et de sa capacité à tolérer la nouveauté. Un chien ou un chat fragilisé peut aussi percevoir cette proximité comme une source de pression supplémentaire, surtout si son vis-à-vis est très énergique ou envahissant.

Dans certains cas, une cohabitation mal adaptée peut même ralentir la récupération émotionnelle, en maintenant un état d’hypervigilance ou en empêchant l’animal de se reposer correctement. C’est pourquoi l’introduction doit toujours être progressive, encadrée et adaptée au rythme de l’animal le plus vulnérable.