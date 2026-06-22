Accusée d’être « dangereuse », cette chienne sauvée en zone de guerre retrouve finalement sa famille après 2 mois de bataille judiciaire (vidéo)

Après avoir été sauvée au Moyen-Orient, Lucy pensait avoir trouvé un foyer pour toujours auprès de Brendan et de sa famille. Mais après un incident imprévu, elle s’est retrouvée séparée de ceux qui l’aiment. Entre incompréhension, démarches judiciaires et espoir, ses proches se sont heureusement battus pour la retrouver.

C’est pendant son service militaire en Afghanistan que Brendan Jones a rencontré Lucy. Très vite, cette petite chienne errante est devenue pour lui un véritable soutien au quotidien alors qu’il était loin de sa famille. Il s’est alors battu pour la sauver et a finalement pu la ramener aux États-Unis en 2016. Depuis, la boule de poils a trouvé sa place à la ferme, auprès de Brendan et de sa famille, avec qui elle a créé des liens très forts. Pendant 9 ans, tout s’est déroulé sans problème, jusqu’à un incident qui a entraîné la famille dans une bataille juridique inattendue.

Une séparation vécue comme une injustice

En 2025, peu après une opération et encore sous l’effet les médicaments, la chienne s’est battue avec un autre chien et a malencontreusement mordu un joggeur qui avait mis la main dans sa collerette post-opératoire.

Pour prouver sa bonne foi, son maître avait alors signé une déclaration de « chien dangereux » sans en comprendre pleinement les conséquences juridiques, une erreur qu’il regrette profondément aujourd’hui. Il pensait alors que ce statut entraînerait seulement quelques précautions, sans imaginer l’épreuve qui attendait sa famille.

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Après une plainte d’un voisin accusant Lucy d’avoir attaqué quelqu’un et de ne pas respecter les règles imposées, les services animaliers sont en effet intervenus.

« Je savais déjà plus tôt dans la journée qu'elle avait réussi à enlever son collier et qu'elle n'avait jamais quitté notre jardin. Mais on a appelé la fourrière, et quelques heures plus tard, ils sont arrivés et ils ont emmené Lucy », a déclaré Dolly Jones, la femme de Brendan, à WHSV.

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Depuis, Lucy, âgée de 11 ans, est séparée de sa famille et vit au refuge, une situation douloureuse pour ses proches, notamment les enfants qui ne comprennent pas pourquoi leur chienne n’est plus à la maison.

« Cette chienne a survécu à la guerre, a échappé à Daech, aux Bédouins et aux chiens errants », a déclaré Brendan. « Maintenant, elle est en prison. Par ma faute. »

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Un heureux dénouement

Pour Brendan et sa famille, cette situation représente une profonde injustice, car Lucy reste une chienne affectueuse. Bien décidés à se battre pour leur boule de poils, ils ont engagé un avocat et sollicité le soutien de la communauté.

Après des semaines d’incertitude, l’histoire de Lucy a enfin connu une issue heureuse grâce à une importante mobilisation autour de la chienne et de sa famille. Des soutiens venus du monde entier se sont ainsi manifestés pour demander son retour auprès des siens.

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Après plusieurs négociations avec la justice, son propriétaire a accepté un accord permettant à Lucy de rentrer chez elle, à condition de respecter les obligations liées à son statut de « chien dangereux ». Un suivi d’un an a également été mis en place afin de s’assurer que toutes les mesures imposées soient bien respectées.

« Le plus important, c'est de récupérer ma chienne. J'ai donc accepté un accord qui me le permette », a déclaré Brendan. « Elle a 11 ans et devait absolument sortir de sa cellule. Une chienne de cet âge ne peut pas survivre dans une cellule exiguë et froide. Ce n'était tout simplement pas normal. »

Après 2 mois d’absence, le retour de Lucy a été vécu comme un immense soulagement par ses proches. Et on les comprend !