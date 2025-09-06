Une famille met fin à son voyage plus tôt que prévu pour sauver la vie d’un chaton rencontré au milieu des embouteillages

Lors d’une belle journée ensoleillée, Ryann McCaffrey et sa famille ont sauvé une vie ; celle d’un chaton qui errait au milieu d’une autoroute et souffrait de la chaleur. Grâce à leur bienveillance et leur détermination, la boule de poils se porte aujourd’hui à merveille !

Alors qu’elle se rendait sur son lieu de vacances, la famille McCaffrey a aperçu une petite boule de poils en détresse, au milieu des embouteillages. « Je me suis demandé : "C'est un écureuil ?", raconte Ryann, la maman, au micro de The Dodo, c’était un chaton qui haletait sous la chaleur californienne. »

Sans hésiter, Ryann a garé sa voiture sur le bas-côté et s’est approchée du jeune félin. Effrayé, l’animal a sauté par-dessus le terre-plein et a atterri au milieu des buissons. Pour l’attirer plus facilement, la bonne samaritaine lui a proposé un peu de charcuterie, qui se trouvait dans la glacière. Mais le va-nu-pattes, qui souffrait de la chaleur et était pétri de peur, a complètement ignoré la nourriture.

© Ryann McCaffrey / The Dodo

Un chaton sauvage et apeuré

C’est alors qu’une autre automobiliste s’est arrêtée pour l’aider. Finalement, Ryann réussit à attraper le chaton et l’installa dans sa voiture. Bien que l’animal ait mordu et griffé sa sauveuse, il était enfin en sécurité.

À la suite du sauvetage, la famille McCaffrey a emmené la boule de poils à son hôtel, qui acceptait les animaux de compagnie. « Si on allait le voir, il feulait et se jetait sur nous », indique la mère. Ryann et ses proches ont acheté des produits de première nécessité pour s’occuper de leur petit protégé, avant de le conduire chez le vétérinaire.

© Ryann McCaffrey / The Dodo

Le jeune félin a reçu tous les soins nécessaires, dont un traitement contre les puces et les vers. Désireux d’aider le chaton – âgé d’environ 9 semaines – jusqu’au bout, les McCaffrey ont décidé de mettre fin à leur voyage plus tôt que prévu pour le ramener à la maison.

© Ryann McCaffrey / The Dodo

« Au moins, il aura une belle vie »

Durant les premiers jours qui ont suivi son arrivée, les McCaffrey ont pris le temps de gagner la confiance du chaton. Petit à petit, il a commencé à baisser sa garde. Bien qu’il ne laissât personne le toucher, il jouait et mangeait de la nourriture dans les mains de ses bienfaiteurs.

2 semaines plus tard, l’animal baptisé Bugs a commencé à rencontrer les autres animaux du foyer, dont Mr Kitty, âgé d’un an. « Ils sont comme les meilleurs amis du monde, souligne Ryann, ils se frottent l’un contre l’autre et jouent ensemble. »

© Ryann McCaffrey / The Dodo

Mr Kitty adore toiletter son nouveau frère, et lui apprend à faire confiance aux humains. Qu'il devienne un jour un chat de compagnie n'a aucune importance pour les McCaffrey. « Peu importe s’il ne nous laisse jamais le toucher, au moins, il aura une belle vie », concluent-ils.

© Ryann McCaffrey / The Dodo