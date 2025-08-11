  1. Woopets
  5. « Merci de m'avoir sauvé et aimé », un chien promis à l’euthanasie réagit avec tendresse à chaque fois qu’on lui dit « Je t’aime » (vidéo)

dans la catégorie Emotion

Réussir à faire sentir à un chien abandonné qu’il est aimé peut être long et difficile. Mais quand il commence à s’ouvrir et à faire confiance, c’est un moment de pur bonheur ! C’est précisément ce qu’a dû ressentir Marissa, lorsque Bo, le chien qu’elle héberge en famille d’accueil, lui a témoigné sa reconnaissance de la plus adorable des manières.

Illustration : "« Merci de m'avoir sauvé et aimé », un chien promis à l’euthanasie réagit avec tendresse à chaque fois qu’on lui dit « Je t’aime » (vidéo)"
Lorsqu’il a été retrouvé errant dans la région d'Atlanta, en Géorgie (États-Unis), le pauvre Bo s'est retrouvé dans un refuge surpeuplé et affichant un fort taux d’euthanasie. Cet adorable croisé Braque allemand promis à l’injection léthale a heureusement été sauvé par l’association Fraternity of the 4 Paws Inc., avant d’être placé en famille d’accueil chez Marissa. Celle-ci a alors découvert le plus doux des toutous.

3 mots magiques

Maman comblée de 2 chiens (Pluto et Astro) et de 2 chats (Cosmo et Rover), Marissa était heureuse d’offrir un foyer temporaire à Bo et de le préparer à intégrer un jour sa famille pour la vie. L’une des choses les plus importantes pour elle était qu’il se sente en sécurité et aimé. La jeune femme a alors commencé à lui dire qu'elle l'aimait.

En entendant ces 3 mots magiques, le toutou a eu la réaction la plus touchante qui soit : il s’est blotti contre elle, à la recherche d'un câlin. Ses yeux remplis d’amour semblaient dire « Merci de m'avoir sauvé et aimé. ». Depuis, à chaque fois que Marissa dit « Je t’aime » à Bo, le toutou câline systématiquement sa mère d’accueil, comme en témoigne une tendre vidéo Instagram compilant plusieurs de ces moments pleins de douceur.

Une preuve d’amour et de reconnaissance devenu virale

Illustrant de manière touchante la reconnaissance de Bo envers sa protectrice, cette publication relayée par Dog Time est rapidement devenue virale. Elle a en effet conquis de nombreux cœurs en ligne, puisqu’elle a totalisé plus de 120 000 mentions « J'aime » en seulement 3 jours.

Comme Marissa, beaucoup de spectateurs peinent à croire qu’un chien aussi affectueux avait été placé sur la liste des animaux à euthanasier. « Je suis tellement contente que tu aies sauvé Bo, rien que de savoir qu'il était sur la liste d'euthanasie, c'est tellement triste, c'est un amour ! », a, par exemple, commenté une personne.

Illustration de l'article : « Merci de m'avoir sauvé et aimé », un chien promis à l’euthanasie réagit avec tendresse à chaque fois qu’on lui dit « Je t’aime » (vidéo)

Devant autant de tendresse, d’autres internautes ont évoqué un « échec d’accueil ». L’amour et la complicité entre Bo et Marissa sont en effet indéniables. Le toutou restera-t-il pour toujours dans sa famille d’accueil ? Seul l’avenir le dira…

