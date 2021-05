Un Perroquet domestique dit « Je t’aime » au nouveau chiot de la famille, qu’il rencontre pour la première fois ! (Vidéo)

Les animaux aussi disent "Je t'aime" ! C'est le cas de ce cacatoès. Filmé par sa propriétaire Wendy Albright, résidente de l'Idaho (États-Unis), l'adorable volatile a temoigné son affection au nouveau chiot du foyer. La vidéo de cette séquence touchante, prise le 22 mars, s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Wendy Albright, qui vit à Boise dans la région de l'Idaho, aime assurément les animaux. Surnommée par ses amis "la dame aux perroquets", la jeune femme vit avec 3 oiseaux, 3 poissons, 2 chiens et un cheval. Elle a récemment recueilli un bébé Labrador à la robe noire, qu'elle a présenté à toute la famille, raconte le Daily Mail.

© Wendy Albright

Alors qu'elle câlinait son petit compagnon à 4 pattes, Sweet Pea, l'un de ses perroquets qu'elle a adopté en novembre 2020, s'est approché et a observé le Labrador. Le compagnon ailé s'est montré très curieux à l'égard du chiot, ainsi que très affectueux. À l'aide de ses serres, il a participé à l'instant câlin entre sa maîtresse et le jeune chien, en lui offrant à son tour quelques tendres caresses. La propriétaire, qui filme la scène, a alors demandé au cacatoès de dire au chiot qu'il l'aime. Ce dernier a aussitôt répondu "Je t'aime" ("I love you", en anglais).

La jeune femme montre régulièrement ses animaux sur les réseaux sociaux

La vidéo a initialement été publiée sur TikTok. Devenue virale, elle a ensuite été partagée des milliers de fois sur les autres réseaux sociaux, faisant fondre le cœur des internautes. Wendy Albright a l'habitude de diffuser sur Internet le quotidien de sa famille à plumes, à poils et à écailles.

© Wendy Albright

L'Américaine, originaire de Los Angeles, estime qu'il est préférable d'adopter des animaux et croit fermement à leur traitement éthique. Avec ses perroquets, elle participe à de nombreux programmes de sensibilisation auprès des enfants, qui visent notamment à leur enseigner les soins responsables.