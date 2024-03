La poignante reconnaissance du chat le plus ancien de son refuge envers ses nouveaux adoptants (vidéo)

Le départ d’un pensionnaire est toujours un moment de joie et d’émotion au refuge. Ce bonheur est d’autant plus grand quand il s’agit d’un animal ayant séjourné sur place pendant longtemps. Doom faisait partie des murs dans la chatterie. Un couple a fini par lui laisser sa chance et depuis, chaque jour, il lui fait comprendre à quel point il est reconnaissant pour cela.

Doom, un adorable tabby, a pris un nouveau départ au sein de sa maison pour toujours. Cela faisait longtemps qu’il attendait d’avoir sa propre famille et maintenant, il croque la vie à pleines dents ! Ce qu’il préfère par-dessus tout, c’est de pouvoir se blottir contre ses humains aimants pour partager des moments de tendresse.

Le chat a vécu longtemps dans un refuge, rapportait Pethelpful. Même si le personnel a pris soin de lui, cela ne remplace pas la chaleur d’un foyer pour la vie. Doom, comme tous les autres pensionnaires, méritait d’avoir son propre chez-lui et de partager tout l’amour qu’il avait en lui à ses personnes préférées.

@slightlysierra / TikTok

Un coup de foudre réciproque

Cela faisait 4 mois qu’il vivait au refuge et qu’il voyait ses congénères partir vers leur nouvelle vie. Tous étaient de jeunes chats et plaisaient davantage aux adoptants. Lesquels délaissaient le matou au profit des chatons. Mais lors d’un événement d’adoption organisé par son organisme de sauvetage, Doom a attiré l’attention d’une jeune femme nommée Sierra. Cette dernière n’a eu d’yeux que pour lui malgré toutes les boules de poils présentes sur place.

Elle a donc décidé de l’adopter et le personnel de l’association à fait ses adieux au chat le plus ancien du refuge. Il a rejoint sa nouvelle maison et s’est très vite senti comme chez lui. Il a également compris que Sierra serait sa nouvelle maman et ne l’a plus jamais lâchée.

Ses câlins valent de l’or

Doom s’est montré extrêmement affectueux envers la femme et le compagnon de celle-ci. Chaque matin, il vient la réveiller en lui faisant des patounes, des bisous et des câlins. Le reste de la journée, il n’hésite pas à se blottir contre elle dès qu’il en a l’occasion. Sierra se sent gratifiée par toute l'affection qu'elle reçoit.

Elle aime partager ces moments de douceur avec Doom sur les réseaux sociaux pour inciter les internautes à adopter des chats adultes dans les refuges. Elle a déclaré que peu importe l’âge d’un animal, une connexion forte pouvait être créée. Cela se confirme lorsqu’on voit sa belle relation avec le quadrupède !

