Menacée d’euthanasie, cette chienne malade renaît grâce à une infirmière qui ne voulait pas l’abandonner et inspire la création d'une association

Une chienne errante gravement malade a trouvé en Shawna Frederick bien plus qu’une simple sauveuse ; celle-ci a été pour elle une véritable héroïne. Entre traitements lourds et changements de vie, cette infirmière a tout mis en œuvre pour redonner à Freya la chance de guérir et de connaître enfin l’amour d’un foyer.

En dehors de son métier d’infirmière, Shawna Frederick consacre son temps libre à venir en aide aux chiens en détresse qu’elle rencontre autour de chez elle, à Houston dans l’Etat du Texas (Etats-Unis).

C’est ce qu’elle a fait lorsqu’elle a repéré une jeune chienne errante mal en point parmi les canidés qu’elle nourrissait dans le quartier de Fifth Ward. « C'était la première fois que je la voyais. Elle se distinguait par ses excroissances », raconte-t-elle à KHOU 11.



Shawna Frederick

Shawna Frederick était sur le point d’entreprendre un voyage de 2 mois en Europe à ce moment-là et ne pouvait donc pas la prendre en charge. Elle a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux, ce qui lui a permis de recevoir des dons, mais aussi d’assurer une place dans une pension pour chien jusqu’à son retour aux Etats-Unis.

Quand elle a pu mettre la main sur la chienne, qu’elle a appelée Freya, elle a pu prendre la mesure de la gravité de son état. « Elle sentait la viande pourrie, et j'ai réalisé qu'elle avait ces excroissances partout, même dans sa bouche et sa gorge », se souvient l’infirmière texane.

Elle a emmené Freya chez le vétérinaire, qui a découvert qu’il s’agissait de verrues dues à une forme assez sévère de papillomavirus canin. Elles étaient d’ailleurs infectées. En outre, il s’est avéré que la chienne était atteinte de dirofilariose.

Des traitements ont été prescrits, notamment un antibiotiques, et la chienne a été confiée à la garderie. « Elle était effrayée et un peu réservée, mais elle mangeait et sentait moins mauvais lorsque les antibiotiques ont fait leur effet, détaille Shawna Frederick. Mais les verrues ont rapidement empiré ». Un autre vétérinaire a été consulté par la suite, et celui-ci a recommandé 2 perfusions par semaine.

Malgré tout, les verrues continuaient de s’aggraver. Si bien que le praticien a suggéré l’euthanasie, ce qui était évidemment inenvisageable pour Shawna Frederick.

« On lui a dit que si elle voulait se battre, on se battrait à ses côtés »

Elle a sollicité différents spécialistes qui ont multiplié les recherches. Ils ont appris qu’il y avait un dernier espoir avec des traitements destinés à soutenir le système immunitaire et à combattre les infections, pour ensuite recourir à la chirurgie dans le but de retirer les verrues.

« Aussi malheureuse qu'elle ait dû être, elle mangeait, interagissait un peu avec ses soignants, remuait parfois la queue… Alors on lui a dit que si elle voulait se battre, on se battrait [à ses côtés] », poursuit Shawna Frederick.

Malheureusement, un nouveau responsable a été désigné à la pension, et celui-ci a signifié à Shawna Frederick qu’il ne souhaitait plus garder Freya. Par chance, une dame bienveillante habitant au nord de Houston a proposé d’accueillir la chienne et de l’emmener à la clinique vétérinaire pour ses soins.

La première intervention chirurgicale a duré 5 heures. Les semaines suivantes, l’état de Freya s’est considérablement amélioré. Elle a pu être opérée une seconde fois pendant plus de 4 heures, ce qui a permis de retirer 80% des verrues. Celles restantes ont fini par s’assécher et disparaître. « Ce bébé a déjoué tous les pronostics ! » s’est réjouie Shawna Frederick.



Shawna Frederick

La mère d’accueil de Freya est tombée sous son charme, tout comme ses chiens d’ailleurs. Les choses semblaient prendre la bonne direction jusqu’à un nouveau coup du sort. La maison de la famille d’accueil a, en effet, été en partie détruite par la chute de plusieurs arbres provoquée par un ouragan. Les hôtes de la chienne ont dû être hébergés par un proche. Ce dernier est décédé peu après, ce qui a donné lieu à un nouveau déménagement.

Un heureux coup de théâtre

Shawna Frederick a accueilli Freya chez elle, mais elle savait qu’elle ne pouvait pas la garder indéfiniment, car elle avait déjà 5 chiens. Une solution a été trouvée grâce à une association basée au Canada qui était disposée à la prendre en charge. Alors que l’organisation du transfert battait son plein, l’infirmière a été appelée par la mère d’accueil. Celle-ci lui a annoncé qu’elle venait de trouver une nouvelle maison et qu’elle souhaitait adopter Freya.

Shawna Frederick

Shawna Frederick était aux anges… Quelques jours après, la chienne a donc rejoint sa famille pour toujours. Elle habite désormais Hockley, au nord-ouest de Houston. Sa sauveuse peut donc lui rendre visite régulièrement.

Ce n’est pas tout, puisque l’histoire de Freya a incité Shawna Frederick à fonder une petite association baptisée 5th Ward Babies pour sauver davantage de précieuses vies animales.