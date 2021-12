Une infirmière fait le plus beau cadeau à un homme gravement malade contraint de se séparer de son chien

Hospitalisé en raison d'une maladie grave, John Burley n'a eu d'autre choix que de se séparer de son chien bien-aimé. Une décision douloureuse... Heureusement, une infirmière est entrée en action.

La veille de Thanksgiving, John Burley, 60 ans, s'est retrouvé à l'hôpital à cause d'une maladie grave. Boomer, son compagnon à 4 pattes âgé de 13 ans, ne pouvait rester seul à la maison... Le sexagénaire a pris la lourde de décision de le remettre entre les mains du personnel de la Rome Humane Society, un refuge situé dans l'État de New York.

Après avoir appris cette séparation déchirante, Jennifer Smith, une infirmière, a désiré apporter son aide. La dame âgée de 41 ans s'est précipitée au refuge, rapporte Newsweek.

© Newsweek

Le plus beau des cadeaux

Ce jour-là, Jennifer a payé les frais d'adoption, a emmené Boomer chez le vétérinaire et est allée faire du shopping pour son nouveau petit protégé. Nourriture, panier et jouets, le chien a été gâté par sa nouvelle propriétaire !

John Burley, dévasté après avoir perdu son meilleur ami, ne supportait pas l'idée de le laisser entre les mains d'étrangers... Lorsque Jennifer lui a annoncé la bonne nouvelle, le patient a ressenti un immense soulagement. Son cœur, brisé à cause de cette tragique séparation, a rapidement été pansé par l'infirmière.

Pendant son séjour à l'hôpital, elle a appelé John quotidiennement pour lui donner des nouvelles de sa boule de poils préférée.

© Newsweek

Un dénouement heureux

À la suite de son hospitalisation, John a appris qu'il aurait besoin de séances de rééducation. Il a choisi d'entrer au Grand Rehabilitation and Nursing, l'établissement dans lequel travaille Jennifer.

Une fois le sexagénaire installé dans sa nouvelle chambre, Boomer et son ange gardien lui ont préparé une petite visite surprise. « Quand il les a vus arriver, il a fondu en larmes et a tendu la main vers son copain, a expliqué l'une de ses collègues, il était si heureux de voir le chien et si reconnaissant envers Jennifer. »

© Newsweek

Désormais, Boomer se rend tous les jours sur le lieu de travail de Jennifer, où il est devenu une mascotte. L'altruisme de l'infirmière a autant touché John que les membres du personnel.