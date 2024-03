Maxi Zoo dresse le bilan 2023 de ses actions solidaires en soutien aux refuges et s’engage à poursuivre sa mobilisation cette année

La crise du pouvoir d’achat et l'inflation ont des répercussions sur la vie des chiens, chats et autres animaux de compagnie. Les abandons ne ralentissent pas, alors que le nombre d’adoptions peine à décoller. Un contexte qui rend encore plus difficile le travail des refuges, d’où l’importance des initiatives destinées à leur venir en aide. Celles que Maxi Zoo a menées en 2023 ont apporté un réel soulagement aux associations. L’enseigne dresse son bilan chiffré des actions solidaires de l’année écoulée et affiche ses perspectives pour 2024.

Au sein des refuges et des associations, les équipes s’efforcent de prendre soin des animaux et de faire en sorte que leur quotidien soit le plus agréable possible alors que les ressources et l’espace dont ils disposent se raréfient. Le contexte économique difficile que nous traversons actuellement n’épargne pas ces structures d’accueil, qui font face à un nombre sans cesse croissant d’abandons en même temps que la stagnation des adoptions. Elles ont plus que jamais besoin de soutien, et cela, Maxi Zoo l’a bien compris. L’enseigne a multiplié les actions solidaires en leur faveur en 2023, leur apportant une bouffée d’oxygène notamment à travers des collectes de dons en argent et en produits.

112 000 repas pour les chats et des dizaines de milliers de produits collectés

L’an passé, ce sont ainsi près de 112 000 repas qui ont été offerts aux chats des refuges par le biais de l’opération « Chats Heureux ». Cette dernière incitait les clients Maxi Zoo à offrir des boîtes de pâtée à des refuges partenaires, et le succès a été au rendez-vous.

Quelques mois après « Chats Heureux », qui avait été lancée en mai, l’opération « Arbre de Noël solidaire » a donné la possibilité aux clients des magasins Maxi Zoo de soutenir les refuges locaux partenaires en déposant toutes sortes de produits pour exaucer les vœux de fin d’année de ces structures d’accueil. En plus des 37 000 articles collectés auprès des acheteurs, Maxi Zoo en a ajouté 35 000 de son stock.

Collecte record pour une association

2023 a également été une année record en termes de somme collectée pour une association, près de 113 000 euros ayant en effet été réunis par Maxi Zoo pour l’organisation normande AVA – Agir pour la Vie Animale. Le résultat de 2 mois de mobilisation, tant dans les magasins physiques qu’en ligne, et qui aidera au financement d’aménagements, de soins et d’autres actions menées par AVA.

Parallèlement, 90 collectes de dons locales ont été réalisées dans les magasins Maxi Zoo au profit d’associations partenaires. Ce qui a aussi eu le mérite de faire connaître ces dernières et leur travail.

Des aides directes aux propriétaires d’animaux en situation de précarité

Gamelles Pleines est une autre des associations soutenues par Maxi Zoo par le biais d’une action forte. L’enseigne a pu collecter près de 50 000 euros au profit de Gamelles Pleines qui nourrit, soigne, stérilise et identifie les animaux de compagnie des sans-abri.

L’aide aux personnes en situation de précarité et ayant des animaux ne s’est pas arrêtée là pour Maxi Zoo. La marque a également fait don de 470 palettes d’alimentation et d’accessoires aux Restos du Cœur durant l’année 2023.

La solidarité plus que jamais à l’ordre du jour en 2024

Maxi Zoo a bien l’intention de continuer sur sa lancée dans sa démarche solidaire, d’autant plus que les difficultés rencontrées par les propriétaires d’animaux et les structures d’accueil ne faiblissent pas. 2024 est et sera tout aussi riche en actions de soutien que 2023.

« Des campagnes de sensibilisation et de nouvelles collectes de dons sont déjà prévues cette année pour soutenir les structures d’accueil dans leur mission essentielle », indique ainsi Monique Rodrigo, directrice marketing et communication chez Maxi Zoo, en charge des actions caritatives.