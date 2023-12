L'association Gamelles Pleines lance son calendrier solidaire 2024 pour aider les plus démunis et leurs fidèles animaux de compagnie

Comme chaque année, Gamelles Pleines – qui vient en aide aux propriétaires d’animaux en situation de précarité – propose un calendrier solidaire de toute beauté. L’objectif de sa vente ? Soutenir l’action de l’association au profit des plus démunis et de leurs compagnons à 4 pattes.

Le calendrier solidaire 2024, vendu par l’association Gamelles Pleines, rassemble des myriades de photos illustrant la belle complicité entre des personnes en situation de précarité et leurs fidèles amis à fourrure. Chaque portrait – réalisé par le photographe Jacky Lecanu – est accompagné d’un témoignage poignant, qui rend hommage au lien unique entre les plus démunis et leurs quadrupèdes.

Perçus comme leurs « bienfaiteurs », leurs « acolytes à 4 pattes » ou encore leur source de motivation et d’espoir, ces petits « cœurs avec du poil autour » les aident à avancer, notamment dans les moments difficiles. Humains et animaux s’apaisent mutuellement, se redonnent l’envie de sourire à la vie, et s’aiment d’un amour inconditionnel, tout simplement.

« L’homme en souffrance cherche la compagnie aidante de l’animal et trouve dans cette relation, quatre pattes pour se relever ! », écrit Yohann Sévère, président de l’association Gamelles Pleines.

Les photographies de ce calendrier et les petites histoires qui les complètent dégagent beaucoup d’émotions. À travers cet ouvrage artistique de grande qualité, l’association clame une ode en faveur des déclassés et de leurs boules de poils adorées. Il permet de mettre à mal les préjugés et de valoriser le lien bienveillant entre l’Homme et l’animal.

L’animal, un lien social très fort pour les personnes isolées et défavorisées

Acheter ce calendrier est un acte de solidarité, puisque l’intégralité des bénéfices sert à financer les actions de Gamelles Pleines.

Maraudes, aides alimentaires, soins vétérinaires, prévention épidémique, conseils pour responsabiliser au maximum les maîtres… À travers ses différentes missions, l’association aide les plus démunis à garder, nourrir, mais aussi soigner leur animal de compagnie, qui représente souvent « leur seul lien social, leur seul ami, et parfois même leur seule raison de survivre ».

L’édition 2024 du calendrier est disponible sur le site web de l’association Gamelles Pleines au prix de 15 €