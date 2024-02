Un couple de toiletteurs ouvre grand les portes de son salon aux races de chien interdites comme l'American Bully XL

Il ne fait pas bon être un American Bully XL au Royaume-Uni en ce moment. Outre les importantes restrictions légales dont les chiens de cette race font l’objet, ils se voient en plus exclus d’un certain nombre d’établissements et de services, dont les salons de toilettage. Une couple de toiletteurs de Leeds a une tout autre attitude à leur égard.

Depuis le 1er janvier 2024, l’élevage, la vente, la publicité, la cession à titre gratuit et l’échange de chiens de race American Bully XL sont interdits en Angleterre et au Pays de Galles. Une décision qu’avait annoncée le Premier ministre britannique Rishi Sunak en septembre 2023 à la suite d’une série d’attaques.

Les propriétaires souhaitant garder leurs American Bullies XL doivent, depuis début février, obtenir un certificat d’exonération. Quelques-uns de ces chiens sont donc encore présents sur le territoire anglais, mais ils sont victimes de discrimination, notamment de la part de certains toiletteurs qui ne les acceptent plus dans leurs établissements.

La situation attriste Nicole Jackson et son compagnon Jamal Birch qui ont décidé d’ouvrir leur salon de toilettage aux canidés de cette race. Au LS RAW Grooming&Accessories, situé à Leeds dans le nord de l’Angleterre, les American Bullies XL sont, en effet, les bienvenus pour se faire propres et beaux, rapporte LeedsLive.

Nicole, 26 ans, et Jamal, 28 ans, avaient ouvert leur salon une année plus tôt. La jeune femme est elle-même d’un American Bully, mais pas XL. Son ami à 4 pattes est un Pocket, l’une des 4 tailles avec le Classic, le Standard et donc le XL (on rencontre aussi plus rarement des Micro et des XXL).

« Nous ne traitons pas ces chiens différemment »

Elle a donc une affection particulière pour cette race et trouvent excessifs les mesures et le rejet dont elle fait l’objet. « Il y a eu tellement de problèmes et nous comprenons pourquoi cela se produit, dit la toiletteuse à ce propos. Mais cette sévérité n’était pas nécessaire, surtout lorsque l’on pense au nombre de personnes qui ont des chiens plus agressifs que le XL ».

LS RAW GROOMING&ACCESSORIES / Instagram

« Nous ne traitons pas ces chiens différemment, poursuit Nicole. Nous ne voulons pas que les propriétaires aient à s'inquiéter de pouvoir emmener leur chien chez un toiletteur ».

Elle ajoute que de nombreux propriétaires de Bullies XL les appellent pour leur dire qu’ils ont été refoulés par d’autres toiletteurs.

Parallèlement au toilettage, Nicole et Jamal visitent et soutiennent régulièrement les refuges pour chiens locaux, notamment en leur adressant des dons.