Un couple manque de renverser un chat mal-en-point et découvre son incroyable histoire après l’avoir déposé chez le vétérinaire

En ramenant une chatte errante dans une clinique vétérinaire, Loua et Harriet espéraient l'aider à retrouver ses propriétaires. Dans le cas contraire, elles lui souhaitaient d’être adoptée par une merveilleuse famille. En réalité, l’animal avait bien des propriétaires, mais ceux-ci ne l’attendaient plus car il avait disparu 9 ans auparavant.

Il y a 9 ans, Tilly a quitté la propriété de ses maîtres à Oldham (Royaume-Uni) pour ne plus jamais rentrer. Avec le temps, ceux-ci se sont fait à l'idée qu'ils ne la reverraient plus. Pourtant, un heureux hasard a fini par les réunir des années plus tard.

Le récit commence lorsque Loua et Harriet, 2 femmes originaires de Stretford, ont cru heurter un chat en garant leur véhicule. Inquiètes, elles sont sorties de la voiture et ont remarqué une petite boule de poils très frêle. Par chance, elles ne l’avaient pas touchée.

La féline a été déposée chez le vétérinaire

L’animal était toutefois « malodorant et débraillé », ce qui laissait penser qu’il vivait dans la rue depuis longtemps. Préoccupé par son bien-être, le couple a contacté une association de sauvetage animalier afin qu'il soit pris en charge. Cette dernière l’a renvoyé vers un vétérinaire local pour le faire examiner.

Les bienfaitrices ont donc déposé la boule de poils dans une clinique et sont rentrées chez elles : « Nous sommes parties et nous avons simplement pensé que si elle n’appartenait à personne, elle serait adoptée et pourrait vivre le reste de sa vie dans une belle maison » témoignait Loua, relayée par Manchester Evening News.

Une incroyable annonce

Mais après être rentrées chez elles, les sauveteuses ont vite eu des nouvelles de la féline. En effet, dès le lendemain, elles ont reçu l’appel du vétérinaire. Il tenait à leur annoncer que la chatte, nommée Tilly, avait retrouvé ses propriétaires après 9 ans de séparation. Une nouvelle aussi émouvante qu’inattendue pour tous les protagonistes de cette histoire.

Tilly a rejoint sa maison à environ 18 kilomètres du domicile de ses sauveteuses. Elle a pu reprendre sa vie là où elle l’avait laissée depuis tant d’années.