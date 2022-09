Maxi Zoo baisse les prix de centaines de produits pour animaux de compagnie afin d'aider leurs propriétaires face à l’inflation

Le contexte économique actuel donne lieu à une inflation conséquente, qui est de l’ordre de 6,1 % dans le pays depuis le début de l’année (INSEE). Entre la forte reprise de la demande post-Covid, les tensions géopolitiques, la hausse des coûts des matières premières, de l’énergie ou encore des emballages, tout concourt à l’augmentation des prix et donc à affecter le pouvoir d’achat des Français. Ceux qui ont des animaux de compagnie - et ils sont de plus en plus nombreux - ne devraient pas choisir entre préserver leur budget et offrir ce qu’il y a de mieux à leurs amis à poils, à écailles ou à plumes.



@Christophe Pouget

C’est pourquoi Maxi Zoo a décidé de baisser les prix de 580 produits essentiels. Une opération lancée le 31 août et qui se poursuivra jusqu’au 31 octobre 2022 dans tous les magasins de l’enseigne leader de l’animalerie en France.



Maxi Zoo

L’alimentation étant le principal poste de dépenses pour les possesseurs de chiens, chats, NACs et autres compagnons, la grande majorité des produits dont les tarifs sont revus à la baisse par Maxi Zoo sont alimentaires. Cela concerne les grandes marques nationales : Royal Canin, Proplan, Hills, Carnilove, Gourmet, Félix...

Chez Maxi Zoo, on a constaté un réel changement dans les habitudes d’achat des propriétaires d’animaux. « La vente de jouets, de produits technologiques ou d’accessoires non indispensables ou avec des prix plus conséquents est en léger recul. Aujourd’hui, au lieu d’acheter un jouet et une nouvelle gamelle par exemple, certains clients vont aller à l’essentiel et différer un des 2 achats », explique à ce propos Jean-Philippe Blasco, Directeur commercial Maxi Zoo France. Il ajoute que « certains se tournent vers des croquettes un peu moins onéreuses et vont davantage organiser leurs achats en fonction des offres promotionnelles ».



Maxi Zoo

Permettre aux propriétaires de « conserver leurs habitudes d’achat sur nos rayons alimentaires »

Il est donc naturel pour l’enseigne fondée en 1993 de suivre cette évolution et de soutenir les propriétaires dans cette situation particulière. Elle a ainsi « décidé de s’engager et rogner sur ses marges pour permettre à [ses] clients de conserver autant que possible leurs habitudes d’achat sur [ses] rayons alimentaires », indique Jean-Pierre Gingembre, Directeur de l’offre, des achats et de la logistique Maxi Zoo France. Une démarche qui « fait écho à notre exigence de bien-être animal », poursuit-il, tout en soulignant le fait que « changer l’équilibre alimentaire des animaux peut provoquer des problèmes de tolérance et de digestion ».

A lire aussi : Le récit émouvant de Baxter, chien ayant vécu intensément son dernier jour en ce bas monde (vidéo)



@Christophe Pouget

L’initiative est tout sauf étonnante, venant d’un véritable partenaire pour les amoureux des animaux, réélu « Meilleure Enseigne d’Animalerie 2022 » en qualité de service pour la 4ème année consécutive et « Meilleure Animalerie 2022 » pour la 6ème année de suite.

Maxi Zoo ce sont près de 8000 références en alimentation, accessoires, jouets, produits d’hygiène et solutions antiparasitaires qui sont proposés dans ses magasins et en ligne.