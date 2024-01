En fêtant son 24e anniversaire, Lilly, une petite chienne croisée rescapée d’une aire d’autoroute, est certainement devenue « le plus vieux chien du monde »

Abandonnée sur une aire d’autoroute dans le sud de l’Italie, Lilly commençait mal dans la vie. Cette petite chienne croisée a heureusement eu la chance d’être recueillie par une famille aimante vivant près de Naples où elle coule depuis des jours paisibles. Aujourd’hui, Lilly vient même de fêter son 24 e anniversaire, ce qui fait d’elle probablement la chienne la plus âgée au monde !

Malgré un départ compliqué dans la vie, Lilly est une petite chienne chanceuse. Abandonnée sur une aire de repos de l’autoroute menant à Reggio di Calabria dans le sud de l’Italie, la boule de poils au pelage gris-noir a été adoptée par une famille de Torre Annuziata, près de Naples.

Recueillie en 2000, la petite chienne fait depuis toutes ces années le bonheur de ses nouveaux maîtres comme le relate le Daily Mail.

« Lilly est comme une fille pour moi »

Anna Cutrupi, la maîtresse de Lilly, affirme que la chienne fait intégralement partie de sa famille et qu’elle est choyée par tout le monde. « Lilly est comme une fille pour moi, et elle parvient à ne pas me faire sentir seule, surtout après la perte de mon mari », a-t-elle déclaré aux médias italiens.

La vieille dame a également déclaré que, bien que ses trois enfants, Rocco, Ausilia et Roberta, aient tous leur propre vie, chaque fois qu’ils appellent au téléphone, ils demandent avant toute chose comment va le chien.

Un gâteau spécial pour célébrer un exploit

L’amour et les bons soins de sa famille d’adoption ont certainement contribué à la longévité de Lilly. Le 1er janvier 2024, la petite chienne a en effet célébré son 24e anniversaire, soit ses 112 ans en années humaines selon les vétérinaires !

Ainsi, après la disparition de Bobi, un chien portugais de 31 ans, Lilly est probablement devenue la nouvelle détentrice du record du plus vieux chien du monde.

Pour célébrer l’occasion, Anna lui a fait cuire un gâteau spécial sur lequel était inscrit le numéro 112. Elle a dit qu’elle avait préparé ce gâteau pour Lilly, car atteindre son âge était « une réussite qui mérite d’être célébrée comme il se doit ». En moyenne, les chiens vivent effectivement entre 10 et 13 ans, soit 2 fois moins longtemps que la petite Lilly.

« Elle a sans aucun doute son âge, mais elle est en bonne santé et pleine de vie », a expliqué Anna. Le secret de sa jeunesse ? Un régime à base de poisson dont elle raffole, de viande en conserve et surtout de beaucoup d’amour !