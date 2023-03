Les marques Tyrol et Aimé réitèrent leur engagement pour le bien-être animal en retirant les filets de boules de graisse pour oiseaux

Plus de filet de boule de graisse chez Tyrol ni Aimé. Les 2 marques ont, en effet, annoncé avoir retiré de leurs références les produits de ce type en raison des dangers qu’ils comportent pour les oiseaux et l’environnement.

Les boules de graisse sont données aux oiseaux en hiver pour mettre à leur disposition une source de calories supplémentaire. Le but est d’aider les volatiles à traverser la période hivernale où ils ont à la fois plus de mal à trouver de la nourriture et des besoins énergétiques accrus.

Or, pour bon nombre de spécialistes et associations, elles peuvent être inadaptées aux besoins des oiseaux, qu’il s’agisse d’espèces dites de jardin ou du ciel : mésanges, moineaux, passereaux… Mal conçues, ces boules seraient, en effet, être trop riches pour ces animaux, contribuant à affecter leur digestion et au surpoids.

Par ailleurs, présentées dans des filets, elles sont susceptibles de piéger les oiseaux et de leur causer des blessures plus ou moins graves. Dans certains cas, hélas, cela peut leur coûter la vie.

Sans oublier que ces filets constituent des déchets supplémentaires se retrouvant dans la nature et polluant les sols.

Pour toutes ces raisons, les marques Aimé et Tyrol ont décidé de ne plus commercialiser les filets boules de graisse destinés à nos amis à plumes. « Même si les filets ont l’avantage d’offrir un produit clé en main au consommateur, ils peuvent être source de blessures ou de piège mortel pour les oiseaux », indique ainsi Laetitia Cousin, chef de produits. « Les distributeurs à boules de graisse vendus en complément sont une alternative plus durable et sûre », poursuit-elle.

L’abandon des filets de boules de graisse après celui des colliers canins coercitifs

Une démarche qui répond à la volonté de ces marques de ne proposer que « des produits ne représentant aucun danger pour les oiseaux sauvages », ainsi qu’à « un objectif environnemental de lutte contre les déchets sauvages ».

A lire aussi : Les policiers retrouvent un chien aveugle sur le bord de la route, et lancent un appel à témoins sur les réseaux sociaux

Il s’agit là d’un grand pas de plus effectué en faveur du bien-être animal par Agrobiothers, dont relèvent les marques Tyrol et Aimé. On se souvient effectivement que le leader du petcare français avait acté l’abandon des colliers coercitifs pour chien en septembre 2022.