Agrobiothers, garants de la bientraitance animale, cesse la commercialisation de colliers coercitifs pour chiens

Soucieux de la bientraitance animale depuis plus de 50 ans, le laboratoire Agrobiothers annonce ce 29 septembre 2022 mettre fin à la commercialisation des colliers anti-aboiements, étrangleurs et à pique. Il devient le premier fabricant-distributeur du secteur à prendre cette décision.

Agrobiothers, première entreprise à mission dans le secteur du Petcare, est spécialisée dans les équipements, accessoires, produits d’hygiène et de soin pour animaux de compagnie. Le laboratoire, labellisé PME+ et basé à Cuisery (en Bourgogne), s'est engagé une nouvelle fois cette année dans des actions concrètes, visant une amélioration de la condition animale.

Garants du bien-être animal et de celui de la nature

Après avoir mis fin à la commercialisation des aquariums boules pour poissons rouges en janvier 2022, Agrobiothers poursuit sa mission en faisant de même pour les colliers coercitifs pour chiens. Déjà interdits chez bon nombre de nos voisins européens, les colliers anti-aboiement, étrangleurs, et à pique, vont être retirés du catalogue.

Photo d'illustration

Ils seront remplacés par des friandises bien-être et santé, sous leurs marques Aimé, Tyrol et Vetocanis, dans le but de récompenser et d’encourager le chien. Les gammes de produits proposés sont composés d’ingrédients d’origine naturelle, et s’inscrivent dans une démarche d’éducation positive, un autre concept qui leur tient à coeur.

Des valeurs fortes

Dotés d’une passion et d’un esprit d’initiative qui leur sont propres, les membres d’Agrobiothers ont adapté leur mode de travail depuis 2020 (télétravail, présence des animaux de compagnie au bureau) et mettront en place, dès 2023, des Masterclass d’éducation positive gratuites.

A lire aussi : L'adorable réaction d'un chien "effrayant" à qui on a donné une petite soeur (vidéo)

Photo d'illustration

Organisées sur le schéma d’une conférence, ces séances s’inscrivent dans la continuité du renforcement du lien maître-animal, et seront réalisées en collaboration avec des professionnels et des associations. Celles-ci seront ouvertes au public, et elles pourront être suivies en ligne comme à distance.