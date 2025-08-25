Malgré une maladie neurologique et sa démarche particulière, ce toutou a su conquérir le cœur d’une famille aimante (vidéo)

Dans les refuges, les premiers animaux à être adoptés sont souvent les chiots. À l’opposé, les grands oubliés sont les toutous âgés ou malades ; à l’image de Frank, un magnifique chien au pelage sombre et marbré. Ce dernier a passé plus de 60 jours à attendre qu’une famille daigne le remarquer. Mais le miracle a finalement eu lieu.

Frank a été accueilli par la SPCA de Colombie-Britannique . L’association de protection des animaux a ensuite publié une annonce sur son site internet. Malheureusement pour le pauvre toutou, celui-ci souffre d’une maladie neurologique qui perturbe sa démarche et affecte probablement sa vision. Un tel handicap , couplé à son gabarit, n’était pas fait pour séduire les potentiels adoptants. Ainsi, les jours d’attente ont commencé à s’accumuler pour le canidé, et son espoir d’être un jour adopté s’amenuisait petit à petit.



© BC SPCA

Malgré tout, Frank pouvait compter sur les employés du refuge qui n’ont eu de cesse de le faire connaître, notamment en postant régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok.

Et les efforts ont finalement payé. Une famille a fini par repérer l’adorable toutou. “Nous avions vu Frank sur Internet et nous ne pouvions pas nous empêcher de penser à lui”, ont confié les heureux propriétaires de la boule de poils. Pourtant, le jour de leur visite au refuge, nombreux étaient les candidats pour une adoption. Mais pour les nouveaux maîtres de Frank, il n’y avait pas de place pour le doute dans leur cœur : “Dès que nous avons vu sa bouille de bébé et sa démarche originale, nous avons tout de suite su que c'était lui”.

