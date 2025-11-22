Plongée dans le coma, une femme reprend conscience grâce à un chien de thérapie

Au-delà des soins médicaux, certains miracles naissent d’une patte tendue. En Floride, une femme a retrouvé le chemin de la vie grâce à la présence réconfortante d’une chienne de thérapie.

Un évènement plein d’émotion a eu lieu le mercredi 22 octobre au Memorial Hospital West de Pembroke Pines, en Floride (Etats-Unis). On y célébrait le rétablissement quasi miraculeux de Priscilla Timmons, 39 ans. Cette dernière était sortie du coma grâce à une chienne de thérapie appelée Scrunchie, rapportait People .



Priscilla Timmons / Facebook

Cette dernière était d’ailleurs présente lors de ce rendez-vous, tout comme son congénère Honey Crisp qui avait, lui aussi, rendu visite à Priscilla Timmons à plusieurs reprises durant son hospitalisation.



Priscilla Timmons / Facebook

Le 13 mars 2025, Priscilla Timmons avait été prise d’un malaise alors qu’elle se trouvait dans sa salle de bain. Elle avait envoyé un message à sa mère pour la prévenir, avant de perdre conscience. Elle venait d’être victime d’une embolie pulmonaire massive ayant déclenché 3 arrêts cardiaques et la défaillance de plusieurs organes.

A l’issue du 3e arrêt cardiaque, les médecins avaient dit à sa famille que ses chances de survie n’étaient que de 10%. Présent lors de la cérémonie, le Dr Daniel Mayer, chef des soins intensifs, a livré son témoignage. “Aux soins intensifs, son état s'est détérioré et elle a fait un arrêt cardiaque, a-t-il raconté. Grâce à notre équipe et à sa persévérance, malgré une absence de contractilité cardiaque pendant 40 minutes, nous avons réussi à reprendre l'activité cardiaque”.

Par la suite, Priscilla Timmons avait été hospitalisée pendant 21 jours. Elle luttait constamment pour rester en vie, alors que ses organes lâchaient prise les uns après les autres. Les médecins n’avaient eu d’autre choix que de la placer dans un coma artificiel.



Priscilla Timmons / Facebook

“C'est à ce moment-là que j'ai pu bouger mes doigts et lever ma main”

Scrunchie, femelle Golden Retriever, était donc venue la voir avec sa maîtresse durant cette phase critique. Celle-ci avait déposé une friandise sur le lit, à côté de la main de la malade. La chienne l’avait mangée, puis avait commencé à donner de doux coups de museau à la main.

A ce moment-là, Priscilla Timmons pouvait entendre ce qui se passait autour d’elle, mais pas ouvrir les yeux. Elle se souvient qu’on lui avait dit qu’un “visiteur spécial” était dans sa chambre d’hôpital.

“J'ai alors senti sa patte, et c'est à ce moment-là que j'ai pu bouger mes doigts et lever ma main du lit, a-t-elle déclaré. Etant moi-même une grande amoureuse des chiens, cela m'a donné la motivation nécessaire pour l’atteindre et la toucher autant que possible”. Elle a ouvert les yeux et pu voir sa famille, émue et soulagée.

“Ils étaient tous les 2 adorables, dit-elle de Scrunchie et Honey Crisp. Heureusement qu'il y a les chiens de thérapie, ce sont de véritables anges”.



Priscilla Timmons / Facebook

2 mois après sa sortie de l’hôpital, elle avait dû y retourner pour un nouveau malaise, mais était ensuite définitivement rentrée chez elle.

Priscilla Timmons / Facebook