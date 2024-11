La démarche singulière d'un petit chien enchante les visiteurs d'un parc et les internautes (vidéo)

Que l’on habite New York où qu’on ne soit que de passage dans la Grosse Pomme, Central Park est un lieu incontournable. Ses vastes espaces verts et ses lacs artificiels notamment sont autant d’endroits à admirer. Ce parc aussi est aussi le théâtre de rencontres et de scènes inattendues, y compris avec nos amis à fourrure. Une jeune femme se faisant appeler « @ihate_yangzom » sur TikTok en a récemment fait l’expérience.

Cette artiste profitait d’un moment de détente dans cet oasis de verdure au cœur de la jungle urbaine quand un petit chien sénior adorable a attiré son attention. Il était promené en laisse par sa propriétaire, une personne âgée. Le canidé ne marchait pas comme la plupart de ses congénères, mais quasiment en sautillant.

Le pull qu’il portait pour lui tenir chaud ne faisait qu’accentuer le caractère attendrissant de la scène, que @ihate_yangzom n’a pas pu s’empêcher de filmer. Cette créature l’a mise de bonne humeur et la tiktokeuse n’était d’ailleurs pas la seule. On peut voir plusieurs visiteurs du parc se retourner pour regarder le chien en souriant dans la vidéo qu’elle a partagée sur le réseau social.



@ihate_yangzom / TikTok

Les internautes aussi ont été massivement enchantés par la démarche insolite et pleine de gaieté du quadrupède. Parmi eux, « @mymomisaworm » a écrit en commentaire que l’air de jazz que l’on entend dans la séquence « donne vraiment l’impression qu’il s’agit d’une scène d’un court métrage de Pixar ».

« Chase a apporté de la joie à tous ceux qui l’ont connu »

Certains ont dit penser que sa démarche était due à un trouble neurologique. Quoi qu’il en soit, ce chien paraissait clairement heureux aux côtés de sa maîtresse. Nous l’écrivons malheureusement à l’imparfait, car ce beau loulou n’est plus de ce monde.

Un proche s’est manifesté en réagissant à la vidéo et a livré quelques détails. « C’est ma cousine Twilla et son célèbre chien Chase. A expliqué la personne en question. Hélas, le doux Chase est décédé récemment. Twilla l’emmenait partout où elle allait. Elle a le cœur brisé. Chase a apporté de la joie à tous ceux qui l’ont connu ! »

Le brave Chase aura marqué bien des esprits lors de ses passages à Central Park. Voici la vidéo, mise en ligne le 11 novembre 2024 sur TikTok où elle totalise 7,8 millions de vues, et relayée par PetHelpful :

A lire aussi : Ce chien paralysé défie son handicap en « marchant » durant son sommeil (vidéo)