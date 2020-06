Malgré sa différence, un refuge adopte ce chiot à 5 pattes pour lui offrir une chance dans la vie !

© Natalie Thomson

Gema la chienne est peut être un peu différente de ses congénères, mais cela ne l’empêche pas d’être heureuse et de profiter de sa jeune vie au sein de sa famille d’accueil. Sa 5e patte pourrait être retirée chirurgicalement, mais l’opération n’est pas pour tout de suite.

Très joueuse et amicale, Gema est une chienne Dogue Allemand presque comme les autres. Elle a une particularité, qui est d’être née avec 5 pattes au lieu de 4, comme le rapportait The Dodo en février dernier.

A sa naissance, sa famille d’alors avait non seulement remarqué son membre supplémentaire, mais aussi sa très petite taille par rapport aux autres chiots de sa portée. Ses propriétaires ignoraient comment ils allaient gérer ce cas complexe. Ils ont alors contacté l’association Stray Rescue of St. Louis, dont le refuge est à Saint Louis dans l’Etat du Missouri, qui a tout de suite accepté de prendre le chiot en charge quand il a atteint l’âge d’être sevré.

Toute l’équipe de bénévoles a adoré la jeune chienne dès l’instant où elle est arrivée. Elle n’arrêtait pas de remuer la queue et voulait jouer avec quiconque venait à sa rencontre.

En l’examinant, les vétérinaires ont constaté qu’elle ne présentait aucun problème de santé hormis son handicap. Ses pattes arrière sont tout à fait normales, tandis que l’une de ses pattes avant est double, présentant une sorte d’excroissance sous la forme d’un pied en plus.

Les spécialistes et les membres de Stray Rescue of St. Louis préfèrent attendre que Gema grandisse encore un peu pour mieux évaluer la situation et ses besoins. Une opération peut être envisagée pour retirer la 5e patte, mais il est encore trop pour se prononcer.

En attendant, Gema a été confiée à une famille d’accueil comprenant 2 autres chiens, 2 chats et 3 enfants avec lesquels elle passe son temps à jouer et à apprendre.