Considérée comme agressive, cette petite chienne enceinte échappe au pire et se révèle complètement dans son nouveau refuge (vidéo)

Si les refuges animaliers font de leur mieux pour sauver des vies tous les mois, il peut malheureusement arriver que certains d’entre eux fassent des erreurs d’interprétation. C’est ce qui s’est passé pour la belle Isla, une chienne trouvée gestante et prise en charge par une première association. Malheureusement, elle a vite été perçue comme agressive et mise en liste d’attente pour être euthanasiée…

En plus d’être terrifiée par les humains, Isla, une petite chienne dont le croisement nous est inconnu, a également été mal comprise tout au long de sa vie. Lorsqu’elle est arrivée au sein du refuge de San Bernardino qui l’a sortie de la rue, elle s’est montrée particulièrement méfiante. Récupérée à un stade avancé de gestation, Isla avait avant tout besoin d’un calme et d’une bienveillance qu’elle n’a pas trouvé… Alors elle a envoyé de nombreux signaux qui ont été perçus par les bénévoles comme de l’agressivité. Il a donc été convenu qu’elle serait euthanasiée après naissance et sevrage de ses chiots…

Un sauvetage in extremis

Mais c’était sans compter sur le refuge Rover’s Retreat, situé à Los Angeles en Californie ! Après avoir entendu parler de la belle Isla, le refuge a immédiatement tenu à récupérer la chienne afin de la sauver de son destin tragique et, en quelques jours à peine, l’équipe de son nouveau refuge s’est rendue compte que la boule de poils n’était en réalité pas du tout agressive… “Elle a été cataloguée comme “agressive” parce qu’elle ne voulait pas être manipulée ni marcher en laisse… mais qui peut lui en vouloir ?! Être si enceinte, dans un environnement si effrayant après avoir vécu toute sa vie dans une propriété close auparavant. Elle se protégeait juste elle-même ainsi que ses petits”, peut-on lire dans un post Instagram publié sur le compte du refuge et relayé par PetHelpful.

“Cela fait trois semaines depuis que nous avons sauvé Isla et ses bébés. (...) Elle est tellement sortie de sa coquille et c’est la fifille la plus douce ainsi que la meilleure maman du monde !”, ont-ils affirmé dans la suite du post. Aujourd’hui, Isla et ses petits se portent à merveille. Tout le monde est en parfaite santé et les chiots commencent peu à peu à gagner en confiance et en autonomie. “Les bébés grandissent très vite. Ils ont tous ouvert les yeux ! C'est un moment tellement amusant de les voir devenir de vrais chiots. Il reste encore 5 semaines avant qu’ils ne soient prêts à être adoptés”, conclut le post. On leur souhaite une belle et longue vie, ainsi qu’à Isla évidemment !