Malgré sa bonne volonté, ce chien, qui essaye de sauver son maître, provoque tout l’inverse (vidéo)

Les Golden Retriever sont des chiens très appréciés par les familles. Ils sont connus pour leur gentillesse, leur côté drôle, mais aussi leur maladresse ! Et Ernie n’échappe pas à cette réputation, car il a beau être le plus adorable des toutous, lorsqu’il essaye d’aider son maître, cela ne se finit pas toujours très bien.

Ernie incarne le Golden Retriever par excellence ! C’est un toutou gentil, joyeux et plein de vie. Il a la chance de vivre aux côtés de propriétaires qui veillent à son épanouissement. Ceux-ci l’emmènent ici et là pour de belles aventures à l’extérieur. L’une d’elles a toutefois failli tourner à la catastrophe, et la boule de poils n’est pas innocente !

Ernie est un aventurier hors pair. La forêt, la campagne, la plage, il est à l’aise partout et adore explorer le monde qui l’entoure. Sur les réseaux sociaux, plus de 20 mille personnes suivent son quotidien teinté de bonne humeur.

@ernie_golden_retriever_ / Instagram

Une intervention catastrophique

Le contenu posté sur le compte Instagram dédié au toutou plaît beaucoup aux internautes. Une vidéo, en particulier, est devenue virale après avoir fait rire des milliers de personnes. Elle met en avant le côté maladroit du quadrupède. Ce dernier était au bord d’une rivière quand il a vu son maître arriver sur la berge. L'homme se trouvait sur l’autre rive et devait utiliser une corde au-dessus de l’eau pour rejoindre le toutou.

Alors qu’il venait de réussir la traversée avec brio, l’atterrissage a été un peu plus chaotique. Ernie, qui l’attendait avec impatience, lui a sauté dessus plutôt que de l’aider. L’homme, qui n’avait pas encore les pieds sur terre puisqu'il se tenait à sa corde, a manqué de perdre l’équilibre et de se retrouver tout habillé dans l’eau. Il a quand même fini à moitié trempé !

Il n’en fallait pas plus pour déclencher le fou rire des internautes : « Quelqu'un d'autre s'est assis à pleurer de rire », demandait une personne, « Heureusement que le chien était là », plaisantait quelqu’un d’autre. Si Ernie n’a pas réussi à secourir son maître, il a au moins le mérite d’avoir répandu de la bonne humeur sur internet !