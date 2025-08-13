En quête de fraîcheur lors d'une promenade, ce Bouvier Bernois décide de "ne faire qu'un avec la rivière" et ne veut plus en sortir (vidéo)

Toujours prêt à faire fondre les cœurs, Bernoulli, un Bouvier Bernois suivi par des milliers d’internautes, a une nouvelle fois volé la vedette lors d’une sortie en pleine nature. Ce grand chien au caractère doux et malicieux a surpris tout le monde en trouvant une manière bien à lui de se rafraîchir pendant une randonnée. Une scène pleine de tendresse qui a conquis les réseaux sociaux.

Nous vous avions déjà présenté Bernoulli, cet adorable Bouvier Bernois qui s’amusait à creuser pour imiter sa grande soeur quand il n’était encore qu’un tout “petit” chiot. Il a bien grandi depuis, mais il fait toujours autant parler de lui sur “@bunsenberner.bmd”, le compte Instagram consacré à sa famille canine. Celle-ci comporte ses congénères Bunsen et Beaker, mais compte également un membre félin répondant au nom de Ginger.

Récemment, Bernoulli accompagnait ses maîtres et les autres canidés en randonnée sur un site montagneux.

Le Bouvier Bernois était ravi de prendre part à cette aventure, mais il n’était pas contre une petite pause fraîcheur. Par chance, le groupe a trouvé une rivière sur son chemin. Bernoulli ne s’est pas fait prier pour profiter de l’aubaine.

Face à cette opportunité de se protéger de la chaleur et de s’accorder un moment de répit, le quadrupède a décidé de se coucher dans le cours d’eau plutôt que de le traverser. L’expérience était tellement agréable pour lui qu’il ne voulait plus bouger. Comme on peut le lire sur la vidéo postée sur Instagram et relayée par Parade Pets , Bernoulli a tout bonnement choisi de “ne faire qu’un avec la rivière”.

“Meilleure idée de tous les temps”

Son frère Bunsen n’était pas mécontent non plus de bénéficier d’un peu de fraîcheur et de se désaltérer, mais il était prêt à reprendre la marche, contrairement à Bernoulli.

Son attitude a attendri et amusé de nombreux internautes. “Meilleure idée de tous les temps ! C'est un génie !” a ainsi commenté mariericecats2. “C'est comme ça qu'on reste au frais avec cette chaleur”, a réagi, pour sa part, choirsingergirl21.

bunsenberner.bmd / Instagram

Bernoulli a donc fait l’unanimité parmi ses admirateurs, même si sa petite pause a quelque peu ralenti sa famille pendant la rando. Cette dernière ne lui en a sans doute pas voulu malgré tout.