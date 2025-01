Malgré leurs blessures et leur traumatisme, un chiot et sa maman jetés d’une voiture ont passé le meilleur Noël de leur vie (vidéo)

Taylor et Travis ont connu la pire des trahisons. Après avoir été négligés toute leur vie, cette jeune chienne et son chiot ont été jetés sans ménagement d’une voiture par leurs propriétaires. Blessés et traumatisés, les 2 toutous ont heureusement pu bénéficier d’un bel élan de solidarité qui leur a permis de trouver un endroit sûr et chaleureux pour se remettre sur pattes et passer le plus beau des Noëls.