Jeté par la fenêtre d’une voiture, ce minuscule chiot sans défense doit la vie à une passante au grand cœur

Diverses raisons peuvent pousser un propriétaire à abandonner son animal. La plupart d’entre eux souhaitent néanmoins que leur boule de poils trouve un autre foyer. D’autres, au contraire, ne lui laissent aucune chance de survie. C’est ce qui s’est passé très récemment à Ballinasloe dans le comté de Galway en Irlande. Une triste histoire d’abandon rapportée par l’Irish Independent.

Un abandon cruel

Alors qu’elle marchait près de l'hôtel Shearwater à Ballinasloe ce vendredi soir 19 avril 2024, une femme a vu une voiture ralentir, puis quelque chose tomber par la fenêtre du véhicule sur le chemin. Intriguée, cette dame s’est approchée.

« Tout s’est passé si vite, mais elle savait que quelque chose n’allait pas, alors elle est allée voir, et elle était là, le petit chiot le plus petit, le plus innocent et le plus terrifié que vous puissiez imaginer. Elle l’a ramassée et l’a emmenée chez elle. », a expliqué la SPCA de Galway sur sa page Facebook après avoir pris en charge la minuscule boule de poils.

© Galway SPCA / Facebook

Depuis, les membres de cette association ne décolèrent pas à cause de ce type de comportement. « Ce genre de mépris total envers un si petit bébé sans défense nous laisse un goût très amer dans la bouche, comme nous sommes sûrs que cela le fera pour vous aussi et cela nous laisse le sentiment qu’il y a peu d’espoir pour les animaux d’Irlande quand un tel mal se promène parmi nous. », ont-ils partagé sur les réseaux sociaux.

© Galway SPCA / Facebook

Une merveilleuse famille d’accueil

Le minuscule chiot au pelage noir est une petite femelle qui ne pèse que 880 g et qui est âgée d’environ 7 semaines. La SPCA de Galway a tout de suite trouvé des parents d’accueil de confiance pour la petite chienne qui a été placée chez les Ralph, une famille qui accueille des animaux pour l’association depuis maintenant 10 ans.

© Galway SPCA / Facebook

L’adorable boule de poils a été baptisée Dreoil ìn (ou "roitelet" en irlandais), car elle est aussi courageuse et minuscule que les oiseaux du jardin de sa famille d’accueil.

Chez les Ralph, Dreoil ìn se remet doucement de ses émotions dans les bras aimants de ses parents d’accueil qui sont certains qu’elle fera un jour le bonheur d’une famille lorsqu’elle sera en âge d’être adoptée.

© Galway SPCA / Facebook

Grâce à sa bonne samaritaine qui se trouvait au bon endroit au bon moment, cette petite chienne a échappé à un destin tragique. « Si cela n’avait pas été le cas, elle serait sûrement morte et personne n’aurait même su qu’elle avait existé », s’est tristement lamentée la SPCA.